Делегация Минпромторга РФ оценила готовность инвестпроектов «Ростсельмаша»

Директор департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Мария Елкина побывала с рабочим визитом на инвестплощадках «Ростсельмаша».

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Делегация посетила промышленную площадку нового тракторного завода в Ростове. Строительные работы здесь начались в 2021 году. Общая площадь завода составит 62 тыс. кв. м. Производственная мощность предприятия оценивается в 5 тыс. машин в год. Здесь будут выпускать тракторы мощностью от 170 до 600 и более л. с. На предприятии будет создано 1850 новых рабочих мест. Также здесь наладят производство дорожно-строительной техники: фронтальных и телескопических погрузчиков, экскаваторов-погрузчиков.

Глава департамента машиностроения посетила также завод по выпуску автоматических и механических трансмиссий, мостов и редукторов для тракторов, комбайнов и дорожно-строительной техники. На данном предприятии «Ростсельмаш» развивает собственную компонентную базу.

«Номенклатурно мы освоили 12 типов редукторов, планируем освоить еще 42 и забрать компетенцию себе. Заключили договора с разными вузами на их разработку. Сейчас ведем поиск поставщиков и разрабатываем документацию. Также будем производить мосты, редуктора, коробки передач на все комбайны и тракторы. Наша задача — полный цикл производства трансмиссий», — сообщил директору департамента гендиректор компании «Ростсельмаш» Валерий Мальцев.

Анастасия Назарова