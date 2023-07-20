Петербуржские суды за полгода вынесли рекордное число решений о взыскании задолженности за тепло

В период с января по июнь 2023 года петербургские суды вынесли 1275 решений о взыскании с 869,9 млн рублей с юридических лиц в пользу ГУП «ТЭК СПб». За весь 2022 год в силу вступило 1784 аналогичных судебных решений. Это означает, что за последние годы показатель стал рекордным, сообщила пресс-служба предприятия.

Должники оплатят 683,7 млн рублей за потребленную тепловую энергию и неустойку в размере 186,2 млн рублей. На счета ТЭК за полгода поступило уже свыше 725, 9 млн рублей.

Вместе с тем «ТЭК СПб» работает над снижением долгов потребителей коммунальных услуг, перешедших с ним на прямые договоры. С начала 2023 года было подано 3952 заявлений о взыскании задолженности по отоплению и горячему водоснабжению на общую сумму 151,2 млн рублей. За этот же период вынесено 1781 судебных актов на общую сумму 65,6 млн рублей.

По итогам 2022 года процент собираемости денежных средств за потребленную теплоэнергию составил 101,4%, что является наиболее высоким показателем за последние три года.

В 2022 году ТЭК нарастил объем тяжб по долгам за теплоэнергию почти в два раза по отношению к 2021-му. В инстанции компания направила более 2,2 тыс. исковых заявлений суммарно на 3,1 млрд рублей, что больше, чем в прошлом году, почти в два раза. На предприятии отметили, что данный метод сбора долгов усилен, так как показал эффективность.

Подробнее — в материале «Ъ-СПб» «ГУП "ТЭК СПб" разогревает иски по долгам».

Евгения Марченко

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