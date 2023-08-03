Ислам Махачев замахнулся на лучшего

Российский чемпион UFC, основного в смешанных единоборствах (MMA) промоушена, в легком весе (до 70 кг) Ислам Махачев может стать обладателем приза, который так и не достался его великому другу и ментору Хабибу Нурмагомедову. Это звание обладателя главной награды премии World MMA Awards — лучшему бойцу года. Соперниками Махачева в борьбе за него будут четыре известных спортсмена, но их достижения в последние месяцы все-таки выглядят менее яркими.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ислам Махачев (слева) претендует на звание лучшего бойца года, которое не доставалось даже его великому земляку Хабибу Нурмагомедову

Фото: Craig Kidwell / USA TODAY Sports / Reuters Ислам Махачев (слева) претендует на звание лучшего бойца года, которое не доставалось даже его великому земляку Хабибу Нурмагомедову

Фото: Craig Kidwell / USA TODAY Sports / Reuters

Организаторы премии World MMA Awards обнародовали список претендентов на награды в различных номинациях. Лауреаты в каждой определяются с помощью голосования болельщиков на официальном сайте премии, которая в смешанных единоборствах имеет почти тот же статус, что и «Оскар» в кинематографе. Оно завершится 30 сентября, после чего состоится церемония награждения победителей. Нынешняя может оказаться очень приятной для России.

World MMA Awards существует с 2008 года. У России были ее лауреаты, но не в наиболее престижной среди номинаций, «Лучший боец». Удивительно, что награду не удалось получить даже выступавшему в легком весе Хабибу Нурмагомедову, которого некоторые эксперты считают королем смешанных единоборств всех времен. Нурмагомедов не потерпел в завершившейся в 2020 году карьере ни одного поражения, а ярчайших успехов добился в 2018-м. В апреле он, выиграв у Эла Яквинты, первым из российских спортсменов добыл титул чемпиона UFC, по сути, эквивалентный титулу чемпиона мира, а в октябре одержал победу в матче, вызвавшем грандиозный ажиотаж. Нурмагомедову противостоял считавшийся королем MMA до его взлета ирландец Конор Макгрегор. В том матче он не имел никаких шансов против россиянина и потерпел от него досрочное, в четвертом раунде, поражение, после того как чемпион применил удушающий прием.

Хабиб Нурмагомедов, естественно, очутился в списке претендентов на почетную награду. Но его умудрился опередить популярный американец Дэниел Кормье, завоевавший чемпионское звание в супертяжелом весе, хотя, строго говоря, его успех в матче со Стипе Миочичем явно уступал в ценности и эффектности успеху Нурмагомедова в матче с Макгрегором.

Теперь в претендентском списке очутился другой дагестанский боец, которого долго тренировал Хабиб Нурмагомедов. Это Ислам Махачев. В период, который учитывают организаторы World MMA Awards, он провел два топовых боя. Первый состоялся в октябре 2022 года. В нем Махачев выиграл чемпионский титул все в том же легком весе, разгромив меньше чем за два раунда высоко котировавшегося бразильца Чарльза Оливейру, с которым в октябре будет драться повторно. Оливейру добил болевой прием под названием «треугольник», тоже номинированный на награду — как один из лучших сабмишенов («нокаутов» борцовским приемом).

Следующий поединок Ислама Махачева, в феврале, был еще заметнее. В нем он встречался с поднявшимся в его категорию из предыдущей, до 66 кг, австралийцем Алексом Волкановски. В большинстве неофициальных классификаций сильнейших бойцов вне зависимости от весовой категории как раз Волкановски занимал верхнюю строчку. Бой вышел чрезвычайно напряженным, но по его итогам решением судей победа досталась Махачеву.

При этом похоже, что он является явным фаворитом конкурса. С Исламом Махачевым соперничают четыре известных бойца — англичанин Леон Эдвардс, американец Алджамейн Стерлинг, нигериец Исраэль Адесанья и швед Садибу Сай. Сай выступает в промоушене PFL, далеко не столь авторитетном, как UFC. Остальные — чемпионы промоушена основного: Стерлинг — в категории до 61 кг, Эдвардс — до 77 кг, Адесанья — до 84 кг. У всех за плечами свежие титульные бои. Но, например, Алджамейн Стерлинг свой поединок против Генри Сехудо выиграл на тоненького, раздельным решением судей, а Исраэль Адесанья осенью 2022 года проиграл Алексу Перейре, прежде чем в апреле взять у него реванш. Лишь достижения Леона Эдвардса представляются практически бесспорными: он дважды подряд взял верх над суперзвездой Камару Усманом.

В число героев церемонии может пробиться и российский супертяж Сергей Павлович. Его имя фигурирует в номинации «Прорыв года». В апреле Павлович, уничтожив американца Кертиса Блейдса, одержал восьмую подряд победу нокаутом уже в первом раунде, вплотную, видимо, приблизившую его к чемпионскому званию.

Алексей Доспехов