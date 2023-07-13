В петербургском Управлении по вопросам миграции проходят обыски

В петербургском Управлении по вопросам миграции прошли оперативные мероприятия по обыскам с целью изъятия предметов и документов, представляющих интерес для следствия по делу об организации незаконной миграции. Об этом 13 июля сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

По версии следствия, один из обвиняемых — депутат муниципального совета. Он якобы создал преступную группировку, которая занималась изготовлением поддельных документов для иностранцев. Почти 100 тыс. мигрантов встали на миграционный учет незаконным путем.

«Продолжается расследование уголовного дела, возбуждённого по признакам преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции), ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества)»,— говорится в сообщении в Telegram-канале ГСУ СК СПб.

К уголовной ответственности было привлечено 11 человек, в том числе бывший заместитель начальника Управления по вопросам миграции. Всем соучастникам предъявлены обвинения и избраны меры пресечения.

Анастасия Калугина

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