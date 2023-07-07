Ущерб от аферы с активами «Щелково агрохим» в Орле оценен в 329 млн рублей

Прокуратура Орловской области сообщила о направлении в Советский райсуд Орла уголовного дела о мошенничестве с активами семеноводческого центра компании «Щелково агрохим» (ч.4 ст. 159 УК РФ — до десяти лет колонии). Правоохранители оценили ущерб компании Салиса Каракотова и его партнеров в «более 329 млн руб.».

Уголовное дело было возбуждено региональным главком МВД в апреле 2022 года, оно касается семеноводческого центра стоимостью 1 млрд руб., построенного в поселке Доброе Орловского района.

В 2019 году активы банкротящегося ФГУП Орловское» Россельхозакадемии (16 производственных объектов и право аренды 2 тыс. га земель) на торгах выкупил индивидуальный предприниматель Сергей Трубчанинов за 23,3 млн руб. «Щелково агрохим» по адресу активов зарегистрировало фирму ООО ОПХ «Орловское» (ныне — ООО НПО «Бетагран семена»), которая получила недвижимость от господина Трубчанинова. Новую компанию возглавил экс-глава ФГУП Магамед Чадаев. На базе хозяйства «Щелково агрохим» создало центр селекции и семеноводства с семенным заводом мощностью более 20 тыс. т озимой пшеницы, сои и других культур в год.

По версии полицейских, с февраля по март 2022 года с помощью подложных документов о мнимом наличии задолженности ООО НПО «Бетагран семена» перед Сергеем Трубчаниновым (по оплате стоимости права аренды участка и объектов недвижимости) имущественный комплекс вернулся в собственность Трубчанинова, а после был отчужден Леониду Шуруеву.

В прокуратуре уточнили, что за мошенничество в особо крупном размере ответит Магамед Чадаев и его сообщники, под которыми очевидно подразумеваются Сергей Трубчанинов и Леонид Шуруев. Также надзорный орган сообщил о том, что «незаконные сделки» оспорены в арбитражном суде Орловской области.

Алина Морозова