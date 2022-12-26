Третий не лишний

Орловский суд заочно заключил под стражу местного фермера Леонида Шуруева — третьего фигуранта уголовного дела о мошенничестве с семеноводческим центром «Щелково агрохим», который компания пытается вернуть в свою собственность. Господин Шуруев находится в международном розыске. Его защита утверждает, что предприниматель не скрывается от следствия, а находится на лечении. Параллельно представители фермера в арбитражном суде доказывают подлинность документов о передаче ему имущества «Щелково агрохима».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Советский райсуд Орла заочно заключил под стражу местного индивидуального предпринимателя Леонида Шуруева. По решению суда, с которым ознакомился «Ъ-Черноземье», после фактического задержания на территории РФ он должен быть заключен под стражу на два месяца.

Региональное управление МВД в начале сентября предъявило господину Шуруеву обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Уголовное дело было возбуждено в апреле, оно касается судьбы семеноводческого центра в Орловском районе стоимостью 1 млрд руб., который был построен компанией «Щелково агрохим» на базе активов ФГУП «Орловское» Россельхозакадемии.

В 2019 году активы банкротящегося госпредприятия в поселке Доброе, в том числе 16 производственных объектов и право аренды 2 тыс. га земель, на торгах выкупил индивидуальный предприниматель Сергей Трубчанинов за 23,3 млн руб. «Щелково агрохим» по адресу активов зарегистрировало фирму ООО ОПХ «Орловское» (ныне — ООО НПО «Бетагран семена»), которая получила недвижимость от господина Трубчанинова. Новую компанию возглавил экс-глава ФГУП Магамед Чадаев. На базе хозяйства «Щелково агрохим» создало центр селекции и семеноводства с семенным заводом мощностью более 20 тыс. т озимой пшеницы, сои и других культур в год.

В начале 2022 года, как считают в МВД, с помощью подложных документов о мнимом наличии задолженности ООО НПО «Бетагран семена» перед Сергеем Трубчаниновым (по оплате стоимости права аренды участка и объектов недвижимости) имущественный комплекс вернулся в собственность Трубчанинова, а после был отчужден Леониду Шуруеву. Летом по обвинению в мошенничестве были задержаны и заключены под стражу Сергей Трубчанинов и Магамед Чадаев. Мера пресечения продлена до 15 января 2023 года.

Защита Леонида Шуруева считает, что его не следует заключать в СИЗО. 21 ноября предприниматель был объявлен в международный розыск, но он, по мнению его адвоката Игоря Суворова, не скрывается от следствия. «Ввиду ухудшения состояния здоровья он был вынужден проходить лечение за пределами РФ, где и по настоящее время проходит лечение»,— утверждал адвокат в жалобе на арест своего доверителя. Он указывал на положительные характеристики обвиняемого и наличие у него трех несовершеннолетних детей. Орловский облсуд отклонил жалобу защиты.

Игорь Суворов сказал «Ъ-Черноземье», что решение апелляционной инстанции будет обжаловано: «В материалах дела отсутствуют фактические данные, подтверждающие доводы следователя и выводы судов о наличии законных оснований для применения к Леониду Шуруеву меры пресечения в виде заключения под стражу. Предпринимателем его привлечение к уголовной ответственности расценивается как оказание давления на него в рамках рассмотрения гражданско-правового спора в арбитражном суде Орловской области».

По мнению защиты, действия господина Шуруева по приобретению недвижимости носят гражданско-правовой характер.

Как рассказывал «Ъ-Черноземье», «Щелково агрохим» пытается вернуть имущество в арбитражном суде области. Компания потребовала признать недействительными несколько документов 2022 года. Это соглашение о расторжении договора 2019 года о передаче господином Трубчаниновым имущества структуре «Щелково агрохима», а также договоры купли-продажи недвижимости и уступки прав аренды между господами Трубчаниновым и Шуруевым. Господин Шуруев не признает иск «Щелково агрохима», его представители утверждают, что сделка состоялась в действительности.

Решить исход разбирательства могла экспертиза двух документов (протокол общего собрания и распоряжение) за подписью совладельца и гендиректора «Щелково агрохима» Салиса Каракотова.

На исследовании настаивали представители «Щелково агрохима», которые считают документы поддельными. Ранее суды допросили несколько сотрудников «Щелково агрохима», которые утверждали, что подписи в спорных документах непохожи на оригинальные. Эксперты ФБУ «Воронежский региональный центр судебной экспертизы» Минюста (копия экспертного заключения есть у «Ъ-Черноземье») пришли к выводу, что подписи выполнялись неким «техническим устройством с пишущим узлом шарикового типа».

Представители господина Шуруева предъявили суду рецензию иного специалиста. Он указал, что воронежские эксперты выводом о «техническом устройстве» пытались обосновать значительное сходство «механических» подписей между собой, но в деталях подписи оказались разными, что может говорить об их рукописной природе.

«Нами заявлено ходатайство о назначении повторной экспертизы,— рассказал «Ъ-Черноземье» представляющий интересы Леонида Шуруева юрист Семен Кирьяк.— Полагаем, что эксперты пришли к выводу о техническом выполнении подписей для того, чтобы не проводить почерковедческое исследование. Оно привело бы к необходимости обосновывать сходство подписей на протоколе и распоряжении с представленными Салисом Каракотовым образцами».

Господин Кирьяк заявил, что представители «Щелково агрохима» оказывают на него «воздействие», «вовлекая в различные следственные действия с целью оказания давления, отвлечения от арбитражного дела под видом допросов и очных ставок».

Сергей Толмачев, Олег Мухин