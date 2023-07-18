На принадлежащий «Ростелекому» Wink составили протокол за распространение ЛГБТ-информации

Роскомнадзор составил административный протокол на ООО «Рестрим Медиа» (правообладатель видеосервиса Wink, принадлежащего «Ростелекому») за распространение информации об ЛГБТ среди несовершеннолетних.

Составленный ведомством протокол 17 июля поступил в Никулинский суд Москвы, сообщается на сайте инстанции. Дата рассмотрения пока не назначена.

Wink вменяется нарушение ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ («Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол»). Видеосервису грозит штраф в размере до 4 млн руб. и приостановка деятельности на срок до 90 суток.

Представители сервиса ситуацию пока не комментируют.

По данным на начало июня, Роскомнадзор составил 19 протоколов в отношении видеосервисов за контент с ЛГБТ. Сегодня, 18 июля, суд оштрафовал телеканал ТВ-3 на 4 млн рублей за демонстрацию ЛГБТ-отношений. Также ранее были назначены штрафы в отношении «Триколор кино и ТВ» (на сумму 1 млн руб.), Peers.TV (1 млн руб.) и должностного лица «Триколора» (200 тыс. руб.). Онлайн-кинотеатр Premier оштрафовали на 4 млн руб. Также протокол составили в отношении «Кинопоиска».

Александр Кислов