Алиев заявил об отсутствии у Азербайджана территориальных претензий к Армении

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ильхам Алиев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Ильхам Алиев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку не имеет никаких территориальных претензий к Еревану. Он подчеркнул, что ждет аналогичного шага от Армении. Свою позицию он обозначил в интервью Euronews.

Журналистка Анелиз Боржес рассказала Ильхаму Алиеву историю жительницы Нагорного Карабаха, которая обвинила политиков в развязывании войны и гибели своих сыновей. По мнению женщины, политики должны решать вопросы дипломатическим путем, а не начинать войны. «В чем, по-вашему, заключается ваша миссия? Установить прочный мир или выиграть войну?» — спросила журналистка господина Алиева.

«Теперь на повестке дня стоит вопрос о мире. Если Армения хочет мира, мы его достигнем. Потому что у нас нет никаких территориальных претензий к Армении. И мы не хотим, чтобы у них были территориальные претензии к Азербайджану»,— сказал Ильхам Алиев.

По словам президента Азербайджана, люди, которые живут в Карабахе, на территории, которая сейчас временно контролируется российскими миротворцами,— «они живут в Азербайджане». Он отметил, что жителям Карабаха предстоит сделать выбор — «жить ли им как гражданам Азербайджана или уехать». «Это их выбор. Не потому, что мы хотим, чтобы они уехали, и не потому, что Армения обвиняет нас в организованной этнической чистке, нет. Мы предоставляем им выбор»,— добавил он.

Ильхам Алиев также заявил, что надеется на успешное завершение мирных переговоров с Арменией в ближайшие месяцы. «Единственным камнем преткновения является то, что Армения не хотела официально признавать Карабах частью Азербайджана. Да, они сделали это устными заявлениями, что тоже является их позицией. Но они должны поставить подпись под документом. Надеюсь, что мирные переговоры с Арменией закончатся успешно и это произойдет в ближайшие месяцы»,— сказал президент Азербайджана.

25 мая премьер Армении Никол Пашинян и Ильхам Алиев встретились в Москве с президентом России Владимиром Путиным. Господин Пашинян заявил о готовности признать Карабах частью Азербайджана в обмен на гарантии прав и безопасности проживающих в этом районе армян. По мнению премьера Армении, заключить мирный договор удастся до конца года.

О развитии ситуации — в публикации «Ъ» «Мир вашему МИДу».

Милена Костерева