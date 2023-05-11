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Дома очистили от коммуналки

После протестов жителей под Белгородом изменят место новых очистных сооружений

Белгородская ипотечная корпорация (БИК) по решению губернатора Вячеслава Гладкова приостановила строительство очистных сооружений в селе Новая Нелидовка в пригородном Белгородском районе. Против проекта уже пару месяцев выступают жители нескольких сел и микрорайонов, которые даже обратились к Владимиру Путину. Очистные сооружения мощностью 3,2 тыс. кубометров в сутки необходимы для жилкомплекса БИК на 250 тыс. кв. м в селе Шагаровка. Он расположен в 11 км от первого места строительства очистных. При этом дома протестующих граждан с коммунальным объектом граничат. Новое место для очистных еще не определено, но чиновники обещают отдалить его от жилья на 2 км.

Вячеслав Гладков заверил жителей Белгородского района, что они не будут соседями очистных сооружений

Вячеслав Гладков заверил жителей Белгородского района, что они не будут соседями очистных сооружений

Фото: пресс-служба Белгородской ипотечной корпорации

Вячеслав Гладков заверил жителей Белгородского района, что они не будут соседями очистных сооружений

Фото: пресс-служба Белгородской ипотечной корпорации

Жители Головинского, Никольского и Тавровского сельских поселений Белгородского района 11 мая опубликовали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой разобраться в ситуации, «раз и навсегда» запретить строительство очистных сооружений вблизи домов. Этому предшествовала очередная встреча местных активистов с курирующим строительную сферу вице-губернатором Владимиром Базаровым. Ее итогом остались недовольны и жители, и глава региона Вячеслав Гладков.

«Ситуация накаляется, мои помощники не справились. Поэтому выеду на место, все проговорим, все решим»,— заявил губернатор поздно вечером 10 мая.

Для какого жилищного проекта строятся очистные сооружения под Белгородом

Выступления против очистных сооружений начались в конце марта. Объект мощностью 3,2 тыс. кубометров в сутки необходим для возводимого микрорайона Московский в селе Шагаровка. «Это коммерческий проект Белгородской ипотечной корпорации, которая собирается построить 250 тыс. кв. м жилья, детсад, спорткомплекс и объекты спортивного назначения. Очистные сооружения строят в 11 км от самого проекта. Почему мы, у которых нет центральной канализации, должны стать обладателями очистных сооружений для другого района?» — говорится в обращении. Его авторы также считают, что строительство велось с нарушениями: «Участок находится на землях сельскохозяйственного назначения. Публичные слушания проведены только на бумаге, мы ничего о них не знали».

Еще одни спорные очистные строятся в Таврове. Это отдельный проект регионального министерства ЖКХ, не связанный с БИКом. Жители Таврово утверждают, что некоторые объекты расположены якобы в 40 м от домов (при предельной санитарной зоне — 100 м). «План размещения утаивался, результаты публичных слушаний не можем найти по сей день»,— добавляют они.

Во время одного из прямых эфиров в начале апреля Вячеслав Гладков отметил, что ситуация в Никольском и Нелидовках «более благоприятная», чем в Таврове. По мнению губернатора, не строить очистные можно: «Но все будут болеть. И что будем делать с теми отходами, которые скапливаются у жителей? Нужно искать совместное решение. Нарушать закон никто не собирается». Он анонсировал встречи с жителями.

В конце апреля в БИК заверили, что жители получили «ответы на свои опасения и ознакомились с санитарно-эпидемиологическим заключением, проектом и техническими характеристиками сетей». «Экологически чистая среда микрорайона не пострадает. Это станет возможным за счет установки очистных сооружений закрытого типа из нержавеющей стали»,— отметили в компании. По ее данным, станция очистки должна обслуживать 8,5 тыс. человек. Гендиректор БИК Павел Деревянко уточнил, что очистные расположены в 590 м со стороны Никольского и в более 800 м со стороны Нелидовки (по прямой). Он добавил, что станция очистки должна отвечать «за прием и усреднение сточных вод, механическую и биологическую очистку с нитри-денитрификацией по модифицированному процессу Лудзака — Эттингера».

«Кроме того, будет осуществляться глубокая очистка с использованием блоков биологической загрузки для удаления соединений азота и фосфора, а также минерализация и обезвоживание осадка»,— отметил господин Деревянко.

В БИК «Ъ-Черноземье» пояснили, что строительство очистных в самой Шагаровке невозможно из-за ограничений: «Рядом с местным прудом расположен водозабор, нормы не позволяют размещать объект в непосредственной близости с ним. А Шагаровское селище — 2 является объектом культурного наследия федерального значения».

На встрече 10 мая Владимир Базаров настаивал на продолжении работ, так как проект прошел все экспертизы и не нарушает норм. Это вызвало волну возмущения и требования по его отмене. В итоге власти пообещали провести в течение месяца еще одни публичные слушания. Но уже на следующий день Вячеслав Гладков приехал на место и заявил о недопустимости стройки возле домов. По его решению, очистные для БИК возведут в другом месте, в 2 км от ближайшего жилья. При этом, пообещал губернатор, новый проект пройдет экспертизы и публичные слушания, о которых жителей уведомят. Место под очистные выберет рабочая группа, в которую господин Гладков пригласил и жителей.

Во время вечернего прямого эфира губернатор добавил, что стройка очистных приостановлена и в Таврове. По его оценке, на встрече было около половины жителей из окрестных населенных пунктов. «Будем искать другие варианты в рамках действующего законодательства. Будем стараться делать все, чтобы жителям жилось лучше»,— отметил он.

Как белгородцы возмущались закрытием троллейбусного движения

БИК планирует продолжать «активное взаимодействие с местным сообществом» и администрацией района. «Наша цель — убедиться, что все вопросы, возникшие в процессе обсуждений, будут тщательно рассмотрены и учтены в будущих планах проекта. Мы также намерены принять участие в дополнительных встречах и консультациях с общественностью, чтобы обеспечить максимальную прозрачность процесса»,— заверили в компании.

Александр Прытков

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