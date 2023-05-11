Дома очистили от коммуналки

Белгородская ипотечная корпорация (БИК) по решению губернатора Вячеслава Гладкова приостановила строительство очистных сооружений в селе Новая Нелидовка в пригородном Белгородском районе. Против проекта уже пару месяцев выступают жители нескольких сел и микрорайонов, которые даже обратились к Владимиру Путину. Очистные сооружения мощностью 3,2 тыс. кубометров в сутки необходимы для жилкомплекса БИК на 250 тыс. кв. м в селе Шагаровка. Он расположен в 11 км от первого места строительства очистных. При этом дома протестующих граждан с коммунальным объектом граничат. Новое место для очистных еще не определено, но чиновники обещают отдалить его от жилья на 2 км.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Гладков заверил жителей Белгородского района, что они не будут соседями очистных сооружений

Фото: пресс-служба Белгородской ипотечной корпорации Вячеслав Гладков заверил жителей Белгородского района, что они не будут соседями очистных сооружений

Фото: пресс-служба Белгородской ипотечной корпорации

Жители Головинского, Никольского и Тавровского сельских поселений Белгородского района 11 мая опубликовали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой разобраться в ситуации, «раз и навсегда» запретить строительство очистных сооружений вблизи домов. Этому предшествовала очередная встреча местных активистов с курирующим строительную сферу вице-губернатором Владимиром Базаровым. Ее итогом остались недовольны и жители, и глава региона Вячеслав Гладков.

«Ситуация накаляется, мои помощники не справились. Поэтому выеду на место, все проговорим, все решим»,— заявил губернатор поздно вечером 10 мая.

Выступления против очистных сооружений начались в конце марта. Объект мощностью 3,2 тыс. кубометров в сутки необходим для возводимого микрорайона Московский в селе Шагаровка. «Это коммерческий проект Белгородской ипотечной корпорации, которая собирается построить 250 тыс. кв. м жилья, детсад, спорткомплекс и объекты спортивного назначения. Очистные сооружения строят в 11 км от самого проекта. Почему мы, у которых нет центральной канализации, должны стать обладателями очистных сооружений для другого района?» — говорится в обращении. Его авторы также считают, что строительство велось с нарушениями: «Участок находится на землях сельскохозяйственного назначения. Публичные слушания проведены только на бумаге, мы ничего о них не знали».

Еще одни спорные очистные строятся в Таврове. Это отдельный проект регионального министерства ЖКХ, не связанный с БИКом. Жители Таврово утверждают, что некоторые объекты расположены якобы в 40 м от домов (при предельной санитарной зоне — 100 м). «План размещения утаивался, результаты публичных слушаний не можем найти по сей день»,— добавляют они.

Во время одного из прямых эфиров в начале апреля Вячеслав Гладков отметил, что ситуация в Никольском и Нелидовках «более благоприятная», чем в Таврове. По мнению губернатора, не строить очистные можно: «Но все будут болеть. И что будем делать с теми отходами, которые скапливаются у жителей? Нужно искать совместное решение. Нарушать закон никто не собирается». Он анонсировал встречи с жителями.

В конце апреля в БИК заверили, что жители получили «ответы на свои опасения и ознакомились с санитарно-эпидемиологическим заключением, проектом и техническими характеристиками сетей». «Экологически чистая среда микрорайона не пострадает. Это станет возможным за счет установки очистных сооружений закрытого типа из нержавеющей стали»,— отметили в компании. По ее данным, станция очистки должна обслуживать 8,5 тыс. человек. Гендиректор БИК Павел Деревянко уточнил, что очистные расположены в 590 м со стороны Никольского и в более 800 м со стороны Нелидовки (по прямой). Он добавил, что станция очистки должна отвечать «за прием и усреднение сточных вод, механическую и биологическую очистку с нитри-денитрификацией по модифицированному процессу Лудзака — Эттингера».

«Кроме того, будет осуществляться глубокая очистка с использованием блоков биологической загрузки для удаления соединений азота и фосфора, а также минерализация и обезвоживание осадка»,— отметил господин Деревянко.

В БИК «Ъ-Черноземье» пояснили, что строительство очистных в самой Шагаровке невозможно из-за ограничений: «Рядом с местным прудом расположен водозабор, нормы не позволяют размещать объект в непосредственной близости с ним. А Шагаровское селище — 2 является объектом культурного наследия федерального значения».

На встрече 10 мая Владимир Базаров настаивал на продолжении работ, так как проект прошел все экспертизы и не нарушает норм. Это вызвало волну возмущения и требования по его отмене. В итоге власти пообещали провести в течение месяца еще одни публичные слушания. Но уже на следующий день Вячеслав Гладков приехал на место и заявил о недопустимости стройки возле домов. По его решению, очистные для БИК возведут в другом месте, в 2 км от ближайшего жилья. При этом, пообещал губернатор, новый проект пройдет экспертизы и публичные слушания, о которых жителей уведомят. Место под очистные выберет рабочая группа, в которую господин Гладков пригласил и жителей.

Во время вечернего прямого эфира губернатор добавил, что стройка очистных приостановлена и в Таврове. По его оценке, на встрече было около половины жителей из окрестных населенных пунктов. «Будем искать другие варианты в рамках действующего законодательства. Будем стараться делать все, чтобы жителям жилось лучше»,— отметил он.

БИК планирует продолжать «активное взаимодействие с местным сообществом» и администрацией района. «Наша цель — убедиться, что все вопросы, возникшие в процессе обсуждений, будут тщательно рассмотрены и учтены в будущих планах проекта. Мы также намерены принять участие в дополнительных встречах и консультациях с общественностью, чтобы обеспечить максимальную прозрачность процесса»,— заверили в компании.

Александр Прытков