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Коммерсантъ FM
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Пожар на московском заводе счетно-аналитических машин ликвидирован

Возгорание в здании бывшего завода счетно-аналитических машин имени Калмыкова рядом с метро «Бауманская» ликвидировано. Площадь пожара составила 30 кв. м. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Ранее сегодня, 1 августа, вечером в здании бывшего завода произошел взрыв, после чего начался пожар. По информации ТАСС, возгорание произошло на шестом этаже, были эвакуированы 40 человек. В пресс-службе управления МЧС по Москве сообщили РБК, что сообщение о пожаре поступило в 21:41.

Возгорание произошло по адресу ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 59. Как следует из данных «Яндекс Карт», в этом здании находятся кафе, фитнес-клубы и офисы. Раньше по этому адресу находился завод.

Олеся Павленко

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