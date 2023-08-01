В Москве из здания бывшего завода счетно-аналитических машин проведена эвакуация из-за пожара

В здании бывшего завода счетно-аналитических машин имени Калмыкова, расположенном неподалеку от метро «Бауманская», произошел взрыв, после которого начался пожар. С шестого этажа валит густой дым, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на очевидцев. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, из здания завода эвакуированы 40 человек.

Пожар произошел по адресу ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 59. Согласно информации на «Яндекс Картах», по этому адресу расположены кафе, фитнес-клубы, офисы. Раньше в этом здании находился завод.

ТАСС сообщает, что возгорание произошло на шестом этаже. По данным Baza, пожар начался в подвале здания, затем дым по вентиляции поднялся на шестой этаж. РБК в пресс-службе столичного ГУ МЧС сообщили, что информация о пожаре поступила в 21:41.