Компании прочувствовали ослабление рубля

Данные опроса РСПП о состоянии российской экономики и о деятельности компаний во втором квартале зафиксировали изменения как в перечне основных мешающих бизнесу ограничений, так и в части способов адаптации к новым условиям. Тремя главными ограничениями (см. график) респонденты РСПП сейчас считают проблемы с логистикой (31%, как и в первом квартале), валютную нестабильность (29,9%, рост доли таких ответов — 13 процентных пунктов, п. п.) и ухудшение условий поставки сырья и комплектующих (29%, рост за квартал на 3 п. п.).

Кроме того, во втором квартале заметно выросла доля респондентов, почувствовавших на себе негативное влияние санкций, подорожания импорта и пересмотра контрактов, а также снижения спроса на свою продукцию. Снизилась за этот период значимость лишь одного фактора — невозможность получить импортное оборудование из-за санкций. Ни с одним из названных негативных факторов в первом квартале не сталкивались 11% компаний, во втором — доля таких респондентов снизилась до 9%.

За квартал, как следует из опроса, изменились и основные способы адаптации респондентов РСПП к ситуации в экономике. Так, две трети предприятий планируют сокращать расходы — это, отметим, традиционно лидирующая практика повышения эффективности работы. Но по сравнению с первым кварталом доля компаний, снижающих расходы, сократилась на 9 п. п., до 66%, на фоне роста доли тех, кто стал вкладываться в энерго- и ресурсосберегающие технологии — на 4 п. п., до 34%. При этом 84% компаний, планирующих сократить расходы, начнут со снижения затрат на административные и хозяйственные нужды. В два раза реже — в 39% случаев — они готовы экономить на сырье и комплектующих. Лишь 28% готовы снижать траты на услуги (консалтинг и пр.).

Также среди основных способов адаптации — запуск программ импортозамещения, их теперь используют 32% компаний (рост за квартал на 2 п. п.). Еще в перечне набирающих популярность подходов — интенсификация деятельности (19%, рост на 3 п. п.), требование аванса от покупателей (16%, плюс 4 п. п.), повышение цен (14%, рост на 2 п. п.), а также экспорт в страны, которые не присоединились к санкциям в отношении России (13%, рост на 1 п. п.).

Артем Чугунов