На Центробанк напали с шашечками

Верховный суд (ВС) проверит утвержденные Центробанком нормы ОСАГО в части, разрешающей страховщикам прекращать договор автогражданки при выявлении «ложных или неполных» сведений, предоставленных страхователем. С иском к Банку России на нарушение норм Гражданского кодекса обратилась Юлия Цыбульченко, которая не смогла получить компенсацию за поврежденный в ДТП автомобиль. Виновником аварии оказался таксист, не сообщивший своей страховой компании о работе перевозчиком. Страховщик на этом основании в одностороннем порядке расторг договор ОСАГО. Эксперты ссылаются на данные, согласно которым специального полиса ОСАГО для такси в 2022 году не имели более 60% таксомоторов. Адвокат истца делает вывод, что позиция Верховного суда РФ по данному делу важна для всех автомобилистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Верховный суд РФ рассмотрит иск москвички Юлии Цыбульченко, требующей признать частично не действующими правила ОСАГО. Банк России, которым утверждены эти правила, выступает ответчиком по делу.

Основанием для жалобы (“Ъ” ознакомился с текстом) стало ДТП, в которое госпожа Цыбульченко попала 18 марта 2020 года. Виновником был признан другой водитель, предъявивший во время оформления документов полис ОСАГО. Сумма ущерба составила около 100 тыс. руб., рассказал “Ъ” представитель потерпевшей адвокат Андрей Сологубов. Позже, когда госпожа Цыбульченко обратилась в «АльфаСтрахование» (страховая компания виновника ДТП), выяснилось, что страховой полис на момент аварии не действовал. Страховщик прекратил действие договора 1 декабря 2019 года в одностороннем порядке, поскольку в мае 2019 года водитель при оформлении автогражданки не сообщил страховщику о том, что работает таксистом. Пункт 1.15 правил страхования разрешает компании прекращать договор постфактум в случае выявления «ложных или неполных сведений, представленных страхователем, имеющих существенное значение для определения степени страхового риска». Если бы компания с самого начала знала, что имеет дело с таксистом, применила бы другой тариф.

Поскольку действующего ОСАГО на момент ДТП у виновника де-факто не было, получить компенсацию ущерба Юлия Цыбульченко не смогла. В 2021–2022 годах потерпевшая судилась с «АльфаСтрахованием», пытаясь признать незаконным решение о прекращении полиса, но не добилась успеха. После этого она и обратилась в Верховный суд. По ее мнению, пункт 1.15 правил страхования противоречит ст. 944 Гражданского кодекса РФ, не разрешающей страховщику признавать договор страхования недействительным, «если обстоятельства, о которых умолчал страхователь, уже отпали». Таксист, ставший виновником ДТП, лишился лицензии таксиста в июле 2019 года, а полис отозвали в декабре. Это и есть «обстоятельства, которые отпали», считает истец. Если бы подобное изъяснение было в правилах ОСАГО, страховщик не смог бы отозвать полис, а Юлия Цыбульченко получила бы компенсацию ущерба, следует из иска.

В пресс-службе Банка России “Ъ” сказали, что представят свою позицию во время судебного заседания. В Российском союзе автостраховщиков (РСА) считают, что пункт 1.15 правил ОСАГО не противоречит ст. 944 ГК РФ. «Недействительность договора (признается недействительным с даты его заключения) и досрочное прекращение действия договора (действие договора прекращается с даты его досрочного прекращения) — разные понятия»,— говорят в РСА.

В пресс-службе «АльфаСтрахования» “Ъ” подтвердили, что договор с таксистом был расторгнут из-за нарушений правил. «Клиенту было направлено уведомление о досрочном прекращении договора, поэтому полис не действовал на момент ДТП и в выплате потерпевшему было отказано,— сообщили в компании.— Правомерность действий компании была подтверждена решениями финансового уполномоченного и суда».

Андрей Сологубов считает, что позиция Верховного суда РФ по данному делу важна для всех автомобилистов. «По информации СМИ, более половины таксистов в Московском регионе используют неправильно оформленные полисы, при этом около 60% аварий происходит именно с участием данной категории таксистов»,— говорит он.

Руководитель центра компетенций Международного евразийского форума такси Станислав Швагерус утверждает, что «система ОСАГО для легкового такси не работает», ссылаясь на данные Банка России за 2022 год, согласно которым из 453 тыс. автомобилей такси специальный полис ОСАГО (для такси) имели только 175 тыс. «Страховые компании продолжают массово отказывать в заключении обязательного страхования,— пояснил господин Швагерус.— При этом стоимость страхового полиса ОСАГО для такси в среднем до десяти раз дороже, чем на обычный автомобиль».

Иван Буранов