Ни дня без ОСАГО

В России разрешат оформлять краткосрочные полисы ОСАГО — от одного дня до трех месяцев. Соответствующие поправки к законодательству Госдума рассмотрит в ближайшее время. В Российском союзе автостраховщиков предупредили, что цена краткосрочного полиса ОСАГО будет выше, чем у традиционного годового, такая страховка будет интересна, скорее всего, только таксистам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Комитет Госдумы по финансовому рынку в понедельник, 17 июля, рекомендовал принять во втором чтении законопроект (планируемая дата рассмотрения 20 июля), позволяющий заключать краткосрочные договоры ОСАГО нового типа. Сегодня, напомним, срок действия договора по умолчанию составляет один год, при этом разрешается купить страховку сроком до 20 дней, если гражданину нужно добраться на транспортном средстве от места его приобретения до ГИБДД, или полис сроком действия от 5 дней, если машина зарегистрирована за рубежом и временно используется в РФ. Существуют также так называемые сезонные полисы, которые действуют три (и более) месяца в году, их покупают автовладельцы, которые, например, пользуются машиной только летом.

В июне 2022 года ЛДПР внесла в Госдуму поправки в закон об ОСАГО, позволяющие заключать договоры автогражданки на месяц без каких-либо дополнительных условий. В апреле 2023 года их приняли в первом чтении и с тех пор дорабатывали ко второму.

Как пояснил глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, после «долгих дискуссий с Центробанком, правительством, страховым сообществом, автолюбителями» принято решение разделить договоры ОСАГО на два вида. Первый — обычный полис сроком действия от трех месяцев до одного года (как и сейчас). Второй — краткосрочный, от одного дня до трех месяцев. Для первого типа договоров тарифы и коэффициенты, на базе которых рассчитывается стоимость страховки, установит Банк России (в этой части ничего не поменяется по сравнению с действующим порядком).

Цену краткосрочных полисов будут устанавливать сами страховщики с помощью нового коэффициента, который будет умножаться на размер базового тарифа ОСАГО, установленного Банком России.

Данный коэффициент, следует из заявления Анатолия Аксакова, страховщики будут определять сами, но механизм пока неясен — его, судя по всему, запишут уже в указании ЦБ после принятия закона.

Законопроект поможет повысить доступность полисов для автолюбителей, которые используют личный автомобиль время от времени (к примеру, в качестве такси), заявил президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев. При этом он заметил, что такие полисы, скорее всего, будут заметно дороже, если сравнивать удельную стоимость одного дня по сравнению с обычной годовой страховкой. «Тем не менее таксистам это позволит распределить затраты по мере заработка,— заявил господин Уфимцев.— Обычным же гражданам вряд ли будет выгоден краткосрочный полис». «Поддерживаю дополнительные возможности для наших автомобилистов,— заявил “Ъ” один из авторов законопроекта, заместитель главы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов.— Отрасль такси давно просила краткосрочный ОСАГО».

«Не совсем понятна цель заключения договора страхования на один день,— заявил “Ъ” заместитель гендиректора "РЕСО-Гарантии" Игорь Иванов.— Сомнительно, что такой полис будет востребован владельцами авто». Проще было расширить перечень ситуаций, когда заключать договор разрешается на срок до 20 дней, считает эксперт. Господин Иванов напомнил, что, имея на руках действующий полис ОСАГО, автовладелец при ДТП, которое произошло не по его вине, обращается в свою страховую компанию (так называемый механизм прямого возмещения убытков, ПВУ). Если же полис будет действовать всего несколько дней, то за пределами этого срока ПВУ для водителя будет недоступно — добиваться возмещения ущерба нужно будет в страховой виновника аварии. «Сложно оценить, насколько такие изменения необходимы и целесообразны, и позволят ли они обеспечить защиту прав потерпевших»,— добавляет Игорь Иванов.

Иван Буранов