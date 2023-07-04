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Милорад Додик пошел в распад

Его конфликт с Сараево становится геополитическим

Босния и Герцеговина (БиГ) снова оказалась на грани паралича власти и даже распада. Лидер входящей в нее Республики Сербской (РС) Милорад Додик грозит провести референдум о независимости. Обостряющийся боснийский кризис приобретает ясное геополитическое измерение. Россия поддерживает позицию Республики Сербской, в то время как Запад и центральные власти страны обвиняют руководство РС в попытке переворота. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Лидер Республики Сербской Милорад Додик

Лидер Республики Сербской Милорад Додик

Фото: Armin Durgut / AP

Лидер Республики Сербской Милорад Додик

Фото: Armin Durgut / AP

Поводом для обострения конфликта стало решение высокого представителя мирового сообщества в БиГ Кристиана Шмидта. На прошлых выходных на основе имеющихся у него полномочий господин Шмидт отменил принятый на днях парламентом Республики Сербской указ о неподчинении решениям Конституционного суда БиГ. Кроме того, он внес изменения в Уголовный кодекс страны, согласно которым действия по нарушению конституционного порядка и невыполнению решений высокого представителя квалифицируются отныне как уголовное преступление.

БиГ — федеративное государство, состоящее из Федерации Боснии и Герцеговины, Республики Сербской и округа Брчко. Руководство страной обеспечивает Президиум — коллективный орган, в который входят по одному представителю от каждой из основных религиозно-этнических групп (мусульман боснийцев, католиков хорватов и православных сербов). В соответствии с Дейтонским мирным соглашением 1995 года, положившим конец боснийской войне, большими полномочиями также обладает высокий представитель мирового сообщества: он призван следить за тем, чтобы все договоренности в рамках того соглашения строго соблюдались.

«Мы не примем ни одного его (Кристиана Шмидта.— “Ъ”) решения. А если прокуратура и суд БиГ станут их выполнять, Республика Сербская перестанет признавать и прокуратуру, и суд»,— объявил президент РС Милорад Додик. И пригрозил: «До конца года мы, возможно, проведем референдум по важному вопросу». Важнейшим для боснийских сербов Милорад Додик не раз называл вопрос о независимости РС и воссоединении с Сербией.

Неприемлемым для Милорада Додика является прежде всего блокирование центральными органами власти БиГ и господином Шмидтом планов Республики Сербской перевести в свою собственность все недвижимое имущество, находящееся на ее территории.

Принятый в РС соответствующий закон должен был вступить в силу еще 1 марта. Но за день до того Кристиан Шмидт заблокировал его, а затем схожее решение принял Конституционный суд БиГ.

Тогда лидер боснийских сербов объявил, что «решение Шмидта ничего не меняет и закон РС о недвижимости остается в силе». Теперь же парламент Республики Сербской фактически объявил вне закона и высокого представителя, и Конституционный суд, что грозит либо параличом центральной власти в Боснии, либо вообще распадом страны.

Положение усугубляется еще и тем, что обостряющийся кризис в БиГ приобретает отчетливое геополитическое измерение.

Россия фактически поддержала решение парламента РС.

Посольство РФ в Сараево объявило, что это логичный результат неправомерных действий Конституционного суда БиГ. И не исключило некоего внешнего влияния на судей.

Запад же вслед за центральными властями БиГ расценил действия руководства Республики Сербской, по сути, как попытку госпереворота — точнее, как «удар по Дейтонскому соглашению и конституции страны». А Госдепартамент США в специальном заявлении полностью поддержал действия Кристиана Шмидта.

Отношение к господину Шмидту стало линией геополитического водораздела буквально с первого дня его деятельности. Москва, как и Милорад Додик, не признает высокого представителя мирового сообщества в Боснии, вступившего в должность летом 2021 года без утверждения Совбезом ООН, и вообще выступает за упразднение этого поста, считая его «тормозом на пути развития Боснии и Герцеговины». Западные страны поддерживают Кристиана Шмидта практически во всем, в том числе и в ходе нынешнего боснийского кризиса.

Европейские дипломатические источники “Ъ” полагают, что дальнейшее обострение конфликта Милорада Додика с центральными властями БиГ и высоким представителем «неизбежно приведет к более активному вовлечению внешних игроков в боснийские дела».

Это означает, что геополитическая составляющая кризиса в Боснии будет только нарастать.

Дальнейшего усиления давления Запада на руководство РС ожидает и президент Сербии Александр Вучич. В интервью телеканалу Prva он заявил: «Боюсь, что решение ударить крайне жестко (по властям Республики Сербской.— “Ъ”) принято».

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