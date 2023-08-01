Самолет Минобороны эвакуировал россиян из Судана

На подмосковный аэродром Чкаловский сегодня утром доставили группу россиян из Судана, где с середины апреля продолжается противостояние между регулярной армией и Силами быстрого реагирования. Россиян вывезли из Порт-Судана, среди них — часть сотрудников переведенного из Хартума посольства.

Эвакуация сотрудников дипмиссии произведена «в связи с высокими рисками безопасности», сообщает МИД РФ. Остальные россияне сами попросили вывезти их на родину. Туда их доставил специальный рейс военно-транспортной авиации Минобороны, эвакуации содействовал российский МИД.

«Работа посольства России в Порт-Судане продолжается в штатном режиме»,— сообщает министерство.

Конфликт в Судане начался на фоне планируемой интеграции Силами быстрого реагирования страны в состав вооруженных сил. Ранее из Судана были эвакуированы граждане десятков стран.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Страх и риск в Судане».

Мария Федотова