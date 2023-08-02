На всякий лизинговый случай

«Аэрофлот» мог в 2023 году зарезервировать около 35 млрд руб. на своих счетах для возможных выплат по лизингу западным владельцам своих самолетов. Такой вывод можно сделать из опубликованной компанией сокращенной отчетности по РСБУ. Перевозчики из-за санкций сейчас не могут платить иностранным лизингодателям. Аналитики ожидают, что во втором полугодии финансовые результаты «Аэрофлота», получившего чистый убыток в 1,6 млрд руб. с начала 2023 года, могут улучшиться за счет стабильного пассажиропотока при толерантности потребителей к росту цен на авиабилеты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Аэрофлот» в своей опубликованной впервые за полтора года отчетности по РСБУ раскрыл увеличение запаса денежных средств и их эквивалентов — до 114,5 млрд руб. за первое полугодие 2023 года против 74,5 млрд руб. в конце 2022 года и 70,7 млрд руб. в конце 2021 года (см. «Ъ-Онлайн» от 1 августа). Одновременно компания сообщила, что ее краткосрочные обязательства по лизинговым платежам с конца 2021 года увеличились на сходную сумму — примерно на 35 млрд руб., до 105,6 млрд руб.

Собеседники “Ъ” в отрасли и экспертном сообществе считают, что приблизительно такую сумму «Аэрофлот» остается должен своим иностранным лизингодателям. Российские авиакомпании не могут платить за лизинг с марта 2022 года из-за санкций, и некоторые из них анонсировали, что будут резервировать эти платежи, чтобы в будущем урегулировать отношения с западными лизингодателями. Сравнительно небольшая сумма долга в случае «Аэрофлота» объясняется вычетом аккредитивов, которые вскрыли банки иностранных лессоров после того, как перевозчики не смогли по их требованию вернуть самолеты из-за запрета правительства РФ.

Аналитик телеграм-канала «Мои инвестиции» Елена Сахнова обращает внимание, что доля краткосрочной задолженности относительно общей долговой нагрузки выросла с 10% в конце 2021 года до 16% сейчас. Долгосрочные обязательства «Аэрофлота» по лизингу при этом изменились несущественно: по итогам полугодия они составляли 425 млрд руб. против 349 млрд руб. на конец 2022 года и 437 млрд руб. в конце 2021 года. Такой большой процент краткосрочных обязательств крайне нетипичен для перевозчиков, считает она.

Собеседник “Ъ” в группе «Аэрофлот» возражает против такого вывода, указывая, что общий рост лизинговых обязательств, в том числе их краткосрочной части, произошел за счет валютный переоценки. Компания 1 августа сообщила, что общие обязательства по лизингу на конец первого полугодия составляли $5,6 млрд, что при росте среднего курса на 17 руб. и дает около 90 млрд руб. прироста относительно конца 2021 года. Сумма выплат в рамках краткосрочной кредиторской задолженности тоже была пересчитана по более высокому курсу.

Без разъяснений и подробной отчетности данные РСБУ не дают представления о действительном положении группы, отмечают эксперты. Для целей более детального анализа, говорит директор группы корпоративных рейтингов АКРА Александр Гущин, «хотелось бы понимать влияние нового стандарта учета аренды на операционные расходы». Кроме того, правильнее оценивать «Аэрофлот» по консолидированной отчетности, которая до сих пор не публикуется, добавляет он.

Но, исходя их имеющихся данных, за компанию можно порадоваться, считает старший директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Игорь Смирнов: перевозчик продемонстрировал возможность нормального функционирования в кризис. Однако с учетом сокращения международных направлений наблюдается «недобор» по выручке. Господин Смирнов также отмечает, что в течение года «Аэрофлоту» предстоит погасить почти 45 млрд руб. кредитов, то есть почти половину своего долга перед банками, резко увеличившегося в период пандемии. Аналитик считает, что с высокой вероятностью эти кредиты будут рефинансированы и «расплачиваться за ковидные долги перевозчик будет долго».

Аналитики скорее оптимистичны относительно финансовых результатов «Аэрофлота» во втором полугодии. Первая половина года у авиаперевозчиков в силу сезонности более слабая, отмечает Александр Гущин. Он напоминает, что в первом полугодии доковидного 2019 года у «Аэрофлота», как и сейчас, был и валовый, и операционный убыток. Во втором полугодии правительство больше не будет выделять авиакомпаниям госпомощь за пассажирооборот, но, по мнению Елены Сахновой, эти выплаты в первом квартале составили для «Аэрофлота» 5 млрд руб. и не слишком повлияли на его результаты. «Оценивать их эффект напрямую неправильно, так как без госпомощи перевозчик не объявлял бы распродажи, и результат мог бы быть сопоставимым»,— отмечает она. Учитывая уверенную динамику пассажиропотока этого года, второе полугодие обещает быть для «Аэрофлота» благополучным, считает госпожа Сахнова, добавляя: «Как мы видим, пассажиры готовы к некоторому росту цен».

Айгуль Абдуллина