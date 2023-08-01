«Аэрофлот» почти выбрался из убытков

«Аэрофлот» в первом полугодии сократил чистый убыток в годовом выражении в 24 раза, до 1,6 млрд руб., следует из сообщения компании. Выручка выросла на 48%, до 205 млрд руб., за счет роста перевозок. Компания также впервые раскрыла свой результат за 2022 год — «Аэрофлот» закончил его с убытком в 40,5 млрд руб., однако благодаря господдержке результат оказался даже лучше, чем в постпандемийном 2021 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Аэрофлот» по итогам шести месяцев 2023 года получил чистый убыток в размере 1,6 млрд руб. по сравнению с чистым убытком в 38,3 млрд руб. за шесть месяцев 2022 года. Выручка компании увеличилась на 48,1%, до 205,4 млрд руб. Компания впервые за полтора года раскрыла неконсолидированную отчетность по РСБУ, последний раз такая отчетность публиковалась по итогам 2021 года. Эта отчетность не включает показатели дочерних «Победы» и «России».

Финансовый результат компании сильно зависит от применения нового стандарта учета аренды — ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», который начал использоваться только с 2022 года. Согласно ему, на балансе учитываются обязательства по договорам аренды, а в отчете о финансовых результатах отражается их переоценка — «неденежная» прибыль или убыток.

«В связи с девальвацией рубля по новому стандарту в 2023 году необходимо было переоценить обязательства аренды по более высокому курсу и признать курсовой убыток»,— говорится в пояснении первого заместителя гендиректора по коммерции и финансам Андрея Чиханчина.

Без учета перехода на новый стандарт «Аэрофлот» получил в первом полугодии 2023 года убыток на сумму 81,6 млрд руб., тогда как в первом полугодии 2022 года компания в таком случае получила бы прибыль в размере 80,7 млрд руб. Наличие прибыли вызвано положительной переоценкой валютных обязательств по аренде из-за укрепления рубля в тот период.

«Аэрофлот» также впервые раскрыл свои показатели по РСБУ за 2022 год. Компания получила 40,5 млрд руб. чистого убытка против 45,6 млрд руб. за 2021 год без учета корректировки на новый стандарт учета аренды. Таким образом, финансовые показатели «Аэрофлота» в 2022 году, несмотря на санкции и резкое ограничение полетов за рубеж, оказались даже лучше, чем в 2021-м. С учетом корректировок убыток компании в 2022 году составил 14,3 млрд руб. против 53,7 млрд руб. убытка в 2021 году.

Выручка от продаж в 2022 году при этом снизилась на 12%, с 378 млрд до 332 млрд руб.

«Давление на выручку было связано со снижением удельной выручки на пассажиро-километр, в том числе под влиянием изменения структуры перевозок, а также инвестиций в цены»,— указано в релизе.

В 2022 году компания «проводила значительное количество распродаж и акций, предлагая скидки на билеты до 50%, и значительно снижала цены на билеты в течение летнего сезона». В 2022 году перевозчик получил 39,3 млрд руб. господдержки «в виде отраслевой и прочих субсидий». С учетом мер государственной поддержки скорректированный валовой убыток составил 10,6 млрд руб., «что в два раза лучше показателей 2021 года».

Себестоимость продаж за 2022 год составила 382,6 млрд руб., что на 4,6% ниже аналогичного периода 2021 года. «Несмотря на масштабные меры по оптимизации и консервативный подход к бюджетированию, по ряду статей наблюдался значительный рост, прежде всего затрат на авиакеросин»,— отмечается в сообщении.

Затраты на топливо по итогам 2022 года увеличились на 23,2 млрд руб., на 31,4%, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Это объясняется ростом цены авиакеросина на 44,2% за год, до 65,6 тыс. руб. за тонну.

Таким образом, только ценовой фактор привел к росту расходов на топливо на 31,3 млрд руб., «что частично было нивелировано снижением объемов закупок топлива вследствие снижения числа рейсов».

Негативное влияние роста стоимости ГСМ на финансовое положение авиакомпании удалось частично сгладить благодаря наличию демпфера.

Коммерческие и управленческие расходы в 2022 году составили 12,1 млрд руб. и 10,6 млрд руб. «и снизились на 41,9% и 17,4% соответственно прежде всего за счет сокращения маркетинговых расходов и расходов на системы бронирования».

Айгуль Абдуллина