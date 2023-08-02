Издержки профессии

Верховный суд РФ (ВС) решит, имеет ли арбитражный управляющий (АУ), ведущий дело о банкротстве, право на возмещение расходов, понесенных в связи с защитой собственных интересов. Налоговики решили, что АУ не полностью исполнял обязанности и предъявили ему претензии. Управляющий смог защититься, наняв юриста. Но возместить эти расходы за счет налоговиков суды отказались, сочтя, что АУ способен защитить себя сам. Юристы отмечают, что «недобросовестные лица» регулярно подают жалобы на управляющих с целью давления и поддержка ВС могла бы сократить число необоснованных претензий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

ВС рассмотрит спор о законности возмещения расходов управляющему, потраченных на защиту его интересов. В рамках банкротства Николая Бабакина (признан банкротом в августе 2018 года) МИФНС №16 по Алтайскому краю обратилась в управление Росреестра по Московской области с просьбой проверить исполнение АУ Владимиром Фоноберовым своих обязанностей, а при необходимости привлечь его к административной ответственности.

МИФНС полагала, что управляющий не опубликовал в ЕФРСБ данные о намерении погасить требования кредиторов в полном объеме и сведения об оценке активов, не закрыл счета должника и нарушил сроки обращения в суд с положением о порядке реализации имущества. В связи с претензиями АУ понадобилась юридическая помощь, и он привлек консультанта, договорившись заплатить ему за услуги 100 тыс. руб.

В марте 2022 года в отношении господина Фоноберова прекратили административное дело «в связи с отсутствием состава правонарушения», в апреле он полностью оплатил оказанные юридические услуги и попросил суд взыскать эти расходы с РФ в лице ФНС, сочтя их своими убытками.

Арбитражный суд Москвы в августе 2022 года признал за управляющим право на возмещение убытков в размере 2 тыс. руб., посчитав сумму «разумной и соразмерной тем, которые взыскиваются за оказание такого рода услуг по аналогичным делам». Суд отметил, что рассмотренное административное дело «не является сложным, не требовало ни высокой квалификации, ни существенных временных затрат». Апелляция согласилась с этим.

Кассация отменила оба решения и полностью отклонила иск АУ, пояснив, что расходы на привлечение специалистов по административному делу «не подлежат возмещению за счет налогового органа». Суд округа отметил, что в действиях налоговиков не было «признака противоправности, необходимого для привлечения к ответственности». В решении говорится, что не было необходимости в юридических услугах стороннего лица, так как управляющий «достаточно компетентен для самостоятельного решения вопросов, касающихся привлечения его к административной ответственности за правонарушения в профессиональной деятельности».

Владимир Фоноберов пожаловался в ВС, подчеркнув, что профессиональный статус «не лишает его права на возмещение расходов на юрпомощь, понесенных из собственных средств», поскольку необходимость в привлечении специалиста возникает «не только в случае нехватки профессиональных знаний в области права, но и по иным причинам».

Заявитель пояснил, что работает в Алтайском крае, а налоговики хотели привлечь его к ответственности в Москве, так что «наиболее оптимальным и разумным способом защитить свои интересы был наем представителя, находившегося по месту рассмотрения дела». По словам управляющего, он «лично и вынужденно понес расходы, не покрываемые вознаграждением и не возмещаемые из конкурсной массы». Причем основанием стало «необоснованное заявление» налоговиков, что «очевидно не соответствует принципу справедливости». По этим основаниям дело было передано в экономколлегию ВС, рассмотрение назначено на 31 августа.

«Борьба заинтересованных лиц с АУ руками Росреестра идет давно с переменным успехом»,— подчеркивает адвокат банкротной практики INTANA Legal Алексей Толмачев. Жалобы на действия управляющего «давно переродились из средства обеспечения законности в инструмент процессуального давления со стороны лиц, недовольных тем или иным решением АУ», подтверждает старший юрист консалтинговой группы РКТ Алексей Майстренко. Учитывая, что управляющий всегда находится в центре конфликта противоборствующих субъектов, «непременно найдутся недовольные кредиторы или другие лица, которые ошибочно посчитают, что АУ злонамеренно ущемил их интересы», добавляет господин Майстренко.

Спор очень важен для работы любого АУ, в первую очередь потому, что «речь идет о возмещении не судебных расходов, а затрат на стадии рассмотрения жалобы в Росреестре», поясняет глава совета союза АУ СРО «Северная столица» Валерия Герасименко. По ее словам, «закидывание АУ жалобами» давно используется с целью воздействия на него, при этом «неважно, обоснована жалоба или нет, АУ все равно будет вынужден отвечать на запросы Росреестра, давать объяснения и участвовать в составлении протокола».

По словам господина Толмачева, сложившаяся практика в этом вопросе «противоречива» и суды «не всегда и нехотя взыскивают потраченные деньги, иногда даже не разбираясь в правовой природе, убытки это или судебные расходы». Позиция ВС, полагает управляющий партнер АВЕРТА ГРУПП Алексей Шаров, может стать «важной гарантией права АУ на возмещение расходов, связанных с собственной защитой» по административному делу и в перспективе сократить количество необоснованных жалоб, поскольку «риск возмещения расходов будет дисциплинирующим фактором для потенциальных заявителей».

Екатерина Волкова