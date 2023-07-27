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Коммерсантъ FM
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Заявители проявили переуступчивость

Можно ли заменить кредитора, обязанного финансировать банкротство

Верховный суд РФ (ВС) решит, кто должен нести расходы по делу о банкротстве должника, если его инициатор переуступил право требования долга другому лицу. По закону, если у должника нет средств на процедуру, их несет кредитор-заявитель. В случае отказа от продолжения финансирования он должен компенсировать услуги управляющего и понесенные расходы. Нередко заявители пытаются уклониться от этой обязанности, переуступая права неплатежеспособным лицам. Юристы и арбитражные управляющие (АУ) рассчитывают, что ВС закроет лазейку, признав такие действия злоупотреблением или закрепив право взыскивать расходы на банкротство солидарно с исходного и нового кредитора.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

ВС рассмотрит вопрос о том, может ли кредитор-инициатор банкротного дела переложить свою обязанность финансировать процедуру на другое лицо.

В ноябре 2018 года ООО «База СМ» признали банкротом по упрощенной схеме ликвидируемого должника. Дело было инициировано ООО «РусБизнесАктив — Кубань», которому «База СМ» задолжала 336 тыс. руб. В сентябре 2021 года арбитражный управляющий Денис Хмелев (позднее его сменил Геннадий Смирнов) сообщил суду об отсутствии у должника средств. В этом случае заявителю предлагается самому профинансировать процедуру.

Между тем в марте 2022 года «РусБизнесАктив — Кубань» за символическую цену в 10 тыс. руб. уступило права требования к банкроту в пользу ООО «Форвард», попросив суд произвести процессуальное правопреемство. Арбитражные суды заменили первоначального кредитора на правопреемника, исходя из законности договора цессии (уступки прав). Апелляция уточнила, что к «Форварду» вместе с правами кредитора также перешли и обязанности инициатора банкротства по несению связанных с этим судебных расходов, включая выплату вознаграждения управляющему.

Денис Хмелев пытался это оспорить, заявляя, что новый кредитор неплатежеспособен, но кассация оставила решение в силе. По мнению суда, права АУ не нарушены, так как конкурсное производство в отношении должника продолжается и управляющий может возместить свои расходы в рамках процесса о субсидиарной ответственности (в январе 2020 года владелец «Базы СМ» был привлечен к «субсидиарке», но реальность взыскания этого долга пока неизвестна).

Господин Хмелев пожаловался в ВС, указывая на наличие в действиях «РусБизнесАктив — Кубань» и «Форварда» признаков злоупотребления правом в виде «перевода обязательств по несению судебных расходов» в банкротстве «в полном объеме на финансово несостоятельного» кредитора.

Дело передали в экономколлегию ВС, рассмотрение назначено на 17 августа. В определении о передаче отмечается, что 27 июня 2023 года «Форвард» прекратил деятельность и был исключен из ЕГРЮЛ.

У должника часто нет средств для финансирования процедуры банкротства, и эту обязанность возлагают на заявителя по делу, признает руководитель банкротной практики «Лемчик, Крупский и партнеры» Давид Кононов. Если кредитор согласен, он перечисляет средства на депозит суда (в большинстве случаев это 180–210 тыс. руб.), если нет — суд прекращает дело, добавляет господин Кононов.

Но в любом случае инициатор дела должен возместить уже имеющиеся расходы, которые включают в себя вознаграждение АУ (за те месяцы, пока выяснялось наличие у должника активов), траты на почтовые отправления, поиск и госрегистрацию имущества должника, услуги оценщика, реестродержателя, хранителя имущества, аудитора и др.

АУ Алексей Николаев поясняет, что первое время управляющий «вынужден самостоятельно нести все эти расходы», поскольку «выплаты производятся ближе к концу процедуры, когда поступают деньги от продажи имущества должника, от оспаривания сделок, взыскания дебиторской задолженности». АУ Павел Замалаев подчеркивает, что размер вознаграждения (30 тыс. руб. в конкурсном производстве) не индексировался с 2009 года, но фактически, по данным Федресурса, управляющие получили лишь 72% от начисленного им вознаграждения в 2022 году и около 60% в 2019–2021 годах.

В абсолютном большинстве случаев управляющему приходится сначала минимум год судиться за свое вознаграждение, а потом «буквально вырывать» его из конкурсной массы или взыскивать с инициатора дела, рассказывает господин Замалаев.

Председатель совета союза АУ СРО «Северная столица» Валерия Герасименко уверена, что новому кредитору «не имело экономического смысла приобретать права требования к должнику», тем более что «он сам в скором времени прекратил деятельность». Уступка прав «с большой вероятностью имела цель снять с заявителя обязанности по финансированию процедуры», считает она. Давид Кононов расценивает действия заявителя как «способ уклонения от оплаты вознаграждения и расходов АУ».

Юрист Intana Legal Владислав Крюков считает, что злоупотребление правом со стороны кредитора-заявителя «может стать причиной отказа заменить его на правопреемника, а иной подход может привести к тому, что расходы АУ вовсе не будут погашены». В связи с этим госпожа Герасименко рассчитывает, что ВС «признает недопустимым правопреемство на менее платежеспособное лицо, чем первоначальный заявитель по делу». Давид Кононов считает правильным закрепить право АУ «требовать судебные расходы с первоначального и с нового кредитора солидарно».

Екатерина Волкова, Анна Занина

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