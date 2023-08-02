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Коммерсантъ FM
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Перпендикулярно параллельному

Минпромторг просят разрешить импорт любых товаров

Депутат Дмитрий Кузнецов попросил ФАС проверить перечень товаров для параллельного импорта, который ведет Минпромторг, на предмет нарушений закона о защите конкуренции. Депутат отмечает, что сейчас из-за наличия в списке конкретных брендов возникают проблемы с ввозом тех марок, которых в нем нет. В частности, суды начали выносить решения против импортеров и продавцов этих товаров. Но, подчеркивают эксперты, отказ от названий в пользу общих категорий приведет к прекращению защиты брендов, продолжающих официально работать в России.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с письмом депутата Дмитрия Кузнецова (фракция «Справедливая Россия») в ФАС от 27 июля. В нем утверждается, что Минпромторг нарушает ст. 15 Федерального закона «О защите конкуренции». Депутат считает, что у министерства «нет установленных законом полномочий» включать в перечень товаров, разрешенных для параллельного импорта, конкретные иностранные бренды. «При легализованном параллельном импорте импортер не должен думать, какой именно бренд ему разрешено ввозить в страну, в перечне должно быть написано просто "процессор", а не конкретно, скажем, Intel»,— пояснил “Ъ” господин Кузнецов. Он просит ФАС проверить приказы Минпромторга с перечнями товаров на наличие ограничений конкуренции.

Директор Ассоциации параллельного импорта Анатолий Семенов уточняет, что из-за наличия в реестре Минпромторга конкретных названий суды начали выносить решения против импортеров и продавцов, которые ввезли продукцию, которой нет списке, даже если производитель иностранный и в России больше не работает: «За год уже прошли десятки подобных дел, а некоторых поставщиков не пропускают на таможне, так как товара нет в списке».

После начала военных действий на Украине большинство иностранных компаний ограничили поставки в РФ. После этого Минпромторг создал перечень товаров и брендов, чью продукцию можно ввозить без разрешения правообладателя, летом документ подписал Владимир Путин (см. “Ъ” от 28 июня 2022 года).

В Минпромторге отметили, что «при поступлении подобного обращения рассмотрят его». В министерстве не считают, что параллельный импорт ограничивает конкуренцию: «Отсутствие поставок официального правообладателя — это и есть ограничение конкуренции, которое выражается в снижении количества предлагаемых товаров». В ФАС сказали, что также пока не получали письма.

Если в перечне указан код товара и бренд, то ввезти с помощью параллельного импорта можно только указанную продукцию конкретного вендора, объясняет гендиректор логистической компании «Оптималог» Георгий Властопуло: «Но если бренд не указан, ввозить можно всю продукцию, попадающую под код, включенный в список Минпромторга». Сейчас, отмечает он, бренды попадают «по критериям, которые известны и оцениваются только самим Минпромторгом». Эксперт полагает, что «в том числе анализируются возможные последствия в случаях, если бренд намерен вернуться в РФ».

По логике депутата, разрешение ввозить в рамках параллельного импорта товар одних производителей и при этом запрет ввозить аналогичные товары от иных приводят к тому, что российские потребители ограничиваются в выборе товаров, говорит партнер Digital and Analogue Partners Екатерина Смирнова: «Но при применении ст. 15 закона о защите конкуренции необходимо оценить, есть ли иной закон, наделяющий Минпромторг правом контролировать параллельный импорт. А он есть». ФАС может контролировать действия государственных органов только в связи с защитой конкуренции, уточняет юрист: «Если решения принимаются вне контекста конкуренции, а при реализации иных властных полномочий, то ФАС не имеет права оспаривать обоснованность и целесообразность таких решений».

Глава Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич считает, что убирать название брендов, разрешенных для параллельного импорта, нельзя, поскольку в таком случае импортеры смогут ввозить без согласия правообладателей продукцию, которая продолжает официально поставляться в РФ.

Тимофей Корнев

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