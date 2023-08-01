В офисе генсека ООН вновь выступили против атак на гражданские объекты в Москве

Заместитель представителя генсека ООН Фархан Хак на брифинге 1 августа прокомментировал последнюю атаку беспилотников на Москву. По его словам, в организации выступают против любых атак на гражданские объекты.

«У нас нет информации из первых рук, но мы против любых атак на гражданские объекты, где бы они ни происходили. Если это гражданские здания в Москве, то мы выступаем против атак и хотим, чтобы они прекратились»,— сказал он.

30 июля в башню IQ-квартала в «Москва-Сити» попал беспилотник на уровне 17-го этажа, 1 августа — на уровне 21-го этажа. При каждом попадании было повреждено остекление. При первой атаке, по данным ТАСС, пострадал охранник. В здании расположены Минэкономики, Минцифры, Минпромторг, Росаккредитация и отделение Россельхозбанка. 30 июля в офисе генсека ООН также выступили против ударов по гражданской инфраструктуре.

30 июля президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении сказал, что «война возвращается на территорию России — к ее символическим центрам». 1 августа советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк написал, что атаки беспилотников по территории России будут происходить чаще.

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