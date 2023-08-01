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Коммерсантъ FM
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В офисе генсека ООН вновь выступили против атак на гражданские объекты в Москве

Заместитель представителя генсека ООН Фархан Хак на брифинге 1 августа прокомментировал последнюю атаку беспилотников на Москву. По его словам, в организации выступают против любых атак на гражданские объекты.

«У нас нет информации из первых рук, но мы против любых атак на гражданские объекты, где бы они ни происходили. Если это гражданские здания в Москве, то мы выступаем против атак и хотим, чтобы они прекратились»,— сказал он.

30 июля в башню IQ-квартала в «Москва-Сити» попал беспилотник на уровне 17-го этажа, 1 августа — на уровне 21-го этажа. При каждом попадании было повреждено остекление. При первой атаке, по данным ТАСС, пострадал охранник. В здании расположены Минэкономики, Минцифры, Минпромторг, Росаккредитация и отделение Россельхозбанка. 30 июля в офисе генсека ООН также выступили против ударов по гражданской инфраструктуре.

30 июля президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении сказал, что «война возвращается на территорию России — к ее символическим центрам». 1 августа советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк написал, что атаки беспилотников по территории России будут происходить чаще.

О ситуации на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».

Фотогалерея

«Москва-Сити» после атаки беспилотником 1 августа. Фото

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Пострадавшая башня «IQ-квартала» в «Москва-Сити»

Пострадавшая башня «IQ-квартала» в «Москва-Сити»

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Пострадавшая башня «IQ-квартала» в «Москва-Сити» (слева)

Пострадавшая башня «IQ-квартала» в «Москва-Сити» (слева)

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Повреждения на фасаде соседнего здания

Повреждения на фасаде соседнего здания

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

В Минэкономразвития перевели сотрудников на удаленку после атаки БПЛА

В Минэкономразвития перевели сотрудников на удаленку после атаки БПЛА

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Осколки рядом с поврежденным зданием

Осколки рядом с поврежденным зданием

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Осколки рядом с поврежденным зданием

Осколки рядом с поврежденным зданием

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Сотрудники пожарно-спасательного центра МЧС и Росгвардии на месте происшествия

Сотрудники пожарно-спасательного центра МЧС и Росгвардии на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Пострадавшая башня «IQ-квартала» в «Москва-Сити»

Пострадавшая башня «IQ-квартала» в «Москва-Сити»

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Выбитые окна на 21 этаже башни «IQ-квартала»

Выбитые окна на 21 этаже башни «IQ-квартала»

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Сотрудники пожарно-спасательного центра МЧС на месте происшествия

Сотрудники пожарно-спасательного центра МЧС на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Сотрудники пожарно-спасательного центра МЧС на месте происшествия

Сотрудники пожарно-спасательного центра МЧС на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Прохожие фотографируют башню «IQ-квартала»

Прохожие фотографируют башню «IQ-квартала»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Сотрудники строительной компании устраняют последствия атаки БПЛА

Сотрудники строительной компании устраняют последствия атаки БПЛА

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Сотрудники правоохранительных органов на месте происшествия

Сотрудники правоохранительных органов на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Въезд в «Москва-Сити»

Въезд в «Москва-Сити»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Доступ в башню «IQ-квартала» перекрыт

Доступ в башню «IQ-квартала» перекрыт

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Оцепление вокруг башни

Оцепление вокруг башни

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

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Пострадавшая башня «IQ-квартала» в «Москва-Сити»

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Пострадавшая башня «IQ-квартала» в «Москва-Сити» (слева)

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Повреждения на фасаде соседнего здания

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

В Минэкономразвития перевели сотрудников на удаленку после атаки БПЛА

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Осколки рядом с поврежденным зданием

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Осколки рядом с поврежденным зданием

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Сотрудники пожарно-спасательного центра МЧС и Росгвардии на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Пострадавшая башня «IQ-квартала» в «Москва-Сити»

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Выбитые окна на 21 этаже башни «IQ-квартала»

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Сотрудники пожарно-спасательного центра МЧС на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Сотрудники пожарно-спасательного центра МЧС на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Прохожие фотографируют башню «IQ-квартала»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Сотрудники строительной компании устраняют последствия атаки БПЛА

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Сотрудники правоохранительных органов на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Въезд в «Москва-Сити»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Доступ в башню «IQ-квартала» перекрыт

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Оцепление вокруг башни

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

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