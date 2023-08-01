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Коммерсантъ FM
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«IQ-квартал» выдержал два удара

Как стала возможна повторная атака на комплекс зданий в «Москва-Сити»

В Кремле признали очевидную угрозу для Москвы из-за атак беспилотников, но заверили, что власти принимают все необходимые меры. Во вторник, 1 августа, Минобороны отчиталось об уничтожении двух дронов с помощью ПВО в небе над Одинцовским и Нарофоминским районах. Третий был подавлен с помощью средств радиоэлектронной борьбы, однако успел врезаться в башню «Москва- Сити», расположенную в комплексе «IQ-квартал», выбив остекление на площади 150 кв. м. Причем в воскресенье, 30 июля, это же здание уже подвергалось атаке беспилотников. Там расположены офисы нескольких федеральных ведомств, в том числе Минэкономразвития, Минпромторга и Минцифры. В Кремле заявили, что ничего не могут добавить к заявлению Минобороны, отметив лишь, что угроза для Москвы очевидна.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

О чем говорит повторное попадание таких аппаратов в одну точку? И можно ли защититься от подобных атак? На эти вопросы “Ъ FM” ответил эксперт Центра анализа, стратегий и технологий Сергей Денисенцев:

«Тот факт, что беспилотник попал в одно и то же здание второй раз, закрывает вероятность того, что он не управлялся в тот момент. Случайность такого события сложно себе представить.

Он мог управляться оператором через сигнал, который передавался на приемник Starlink, установленный на БПЛА. В этом случае возможно поставить помеху этому управляющему сигналу.

Второй вариант — он летел по программе, и нужно было ставить создавать помехи спутниковому сигналу GPS. Это другие частоты и, соответственно, другой тип помех. Плюс, еще не стоит забывать, что существуют различные решения в области инерциальной навигации, которые позволяют БПЛА, даже если он подавлен, все равно продолжать полет плюс-минус по заданной программе.

Почему в Москве продолжают происходить инциденты с БПЛА

Почему в Москве продолжают происходить инциденты с БПЛА

Вместе с тем мы пока не имеем информации о том, какой тип боевой части был установлен на этот беспилотник. Но, судя по повреждениям, можно прикинуть, что речь идет об осколочно-фугасной боевой части».

До этого дроны атаковали Москву еще пять раз. Под удар успели попасть Кремль, недостроенный небоскреб на проспекте Лихачева и здание Центрального военного оркестра на Комсомольском проспекте.

Кроме того, 30 мая пара дронов влетела в жилые столичные дома. Президент России Владимир Путин тогда заявил, что система ПВО Москвы действовала штатно и удовлетворительно, однако в этом направлении есть над чем работать.

Очередная атака БПЛА указывает на то, что в российской системе радиоэлектронной борьбы есть слабые места, заметил руководитель направления консалтинговых услуг компании TransNetIQ Сергей Шатунов. Вместе с тем, по его словам, навести дрон на башни «Москва-Сити» можно было и более простым способом:

«Глушится не сигнал беспилотника, а сигнал спутниковой навигационной группировки, то есть существуют частоты, с которых передает GPS, ГЛОНАСС или Beidou. Идет смещение диапазона частот, и навигационный приемник понимает, по какому созвездию он сейчас работает.

Как атаки дронов отражаются на работе аэропортов в Москве

Как атаки дронов отражаются на работе аэропортов в Москве

Есть другой вариант, более интеллектуальный, — формируется сигнал якобы от спутника, но он изменен, поэтому БПЛА неправильно решает навигационную задачу и считает, что находится в другом месте. Именно поэтому сейчас в Москве развернуто это глушение и искривление навигационного пространства.

Если такой метод применить во всем городе, то это решит проблему с дронами, но мы с вами как обычные пользователи очень сильно почувствуем все последствия. Покрыть всю Москву можно, это не таких колоссальных денег будет стоить.

Кроме того, БПЛА ведь по-разному можно наводить на цель. Есть наработки с 1980-х годов, когда часть самолетов заходила по определенной глиссаде, ориентируясь на радиомаяк, который излучал сигнал на нужной частоте.

Мы же понимаем, что вполне реально разместить в определенном диапазоне пищалку, которая будет установлена в съемной квартире в "Москва-Сити", и беспилотник будет на нее ориентироваться. Но это, наверное, задача даже не для высшего учебного заведения. В конечном итоге об этом четко могут рассуждать специалисты, которые изучают обломки. Возможно, что-то осталось из бортового оборудования».

После попадания очередного беспилотника в башню «IQ-квартал», здание оцепили, а на месте работали следователи и криминалисты. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, обломки беспилотника направят на взрыво-техническую экспертизу и в ходе расследования эксперты установят причастных к инциденту.

Кроме того, специалисты проводят оценку ущерба и состояние здания. Процедура займет некоторое время, поэтому сотрудники Минэкономразвития продолжат работать удаленно. Помимо ведомств, в здании расположены апартаменты и рестораны.

«Москва-Сити» после атаки беспилотником 1 августа

«Москва-Сити» после атаки беспилотником 1 августа

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Владимир Расулов, Владислав Викторов

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