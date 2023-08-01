К спасателям поступило 300 заявок о подтоплении улиц и домов в Курске во время вчерашнего ливня

Во время вчерашнего ливня в Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) Курска поступило «порядка 300» заявок о подтоплении улиц и домов. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации. 49 заявок было отправлено в администрации Центрального, Сеймского и Железнодорожного округов.

По данным властей, самая сложная ситуация сложилась на улицах 1-й Малиновый переулок и 4-й Малиновый переулок, где было подтоплено 17 частных домов, дворы. Уровень воды достигал 1 м. Аварийно-спасательная служба откачивала ливневые воды накануне, эта работа продолжилась и сегодня.

На улице 1-я Фатежская, 28, 32 и 40 были затоплены дворы и жилплощади, уровень воды достигал 30 см. Бригада муниципального предприятия «Курскводоканал» выезжала на место инцидента, там ведутся работы. Похожая ситуация сложилась и на улице Нижней Казацкой, 124, 126. Туда выезжали специалисты водоканала, они расчистили ливневки. По данным ЕДДС, в целом по городу были засорены 63 ливневые канализации. Работа по их расчистке от листвы и мусора продолжается.

Также ливень повредил тротуары «в нескольких частях города», в частности на улице Ленина в центре Курска. «Подрядная организация ООО "Благоустройство" приступила к выполнению работ по восстановлению провала тротуарного покрытия. Выполняются очистка канала и демонтаж тротуарной плитки и плиты. В дальнейшем к работам приступит "Курскводоканал"»,— рассказали представители администрации.

На Беговой, 15 сошел сель. Также, по данным на 23:00 31 июля, в Курске упали не менее 12 деревьев — шесть из них рухнули на проезжую часть. К утру все они были убраны.

Кроме того, во время ливня были зафиксированы отключения электричества на улицах Малиновая, Олимпийская, ВЧК. На проспекте Хрущева, 24 была подтоплена подстанция № 938. Это привело к отключению света в десяти многоквартирных домах на проспекте Хрущева, в которых живут 3,1 тыс. человек.

В правительстве Курской области предупредили о приходе непогоды в регион вечером 1 августа и ночью 2 августа. Власти уточнили, что ожидаются ливни, грозы, ветер с порывами до 17 метров в секунду и даже град в отдельных районах области.

В конце прошлой недели в Курской области прошел ураган, оставивший без света 158 населенных пунктов, в которых живут более 17 тыс. человек

Алина Морозова

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