Прошедший ураган оставил без света 158 населенных пунктов, в которых живут более 17 тысяч курян

Из-за непогоды в конце прошлой недели было нарушено электроснабжение 159 населенных пунктов 18 муниципальных образований Курской области, в которых живут более 17 тыс. человек. Об этом сообщил министр ЖКХ и ТЭК Александр Мулевин в ходе оперативного совещания в облправительстве.

По словам господина Мулевина, электроснабжение уже восстановлено, но могут наблюдаться отключения из-за проведения «завершающих мероприятий, в частности, по переключению с резервных линий на основные источники электроснабжения». Он добавил, что в устранении последствий непогоды участвовали 34 бригады, в которые входили 71 энергетик и 34 спецмашины. Две из этих бригад были направлены из Белгородской области.

Чиновник считает, что наиболее пострадавшими от урагана оказались Касторенский и Горшеченский районы — во втором из них 28 июля был введен режим ЧС. Как рассказал господин Мулевин, в поселке Новокасторном были повреждены крыши многоэтажного дома и здания сельсовета. Их уже восстановили. В поселке Горшечное пострадали кровли 42 частных домов: в 23 из них крыша восстановлена силами собственников, в 13 — администрации, еще шесть домов ждут помощи от властей. Также были повреждены восемь многоквартирных домов (на сегодня восстановлено пять) и три соцучреждения (восстановлено два).

Согласно прогнозу регионального Гидрометцентра, 31 июля и 1 августа в Курске ожидаются дожди с грозами и усилением ветра. 2-3 августа днем в городе прогнозируют ясную погоду без осадков, ночью — небольшие дожди. 4 августа может пройти даже без ночных осадков.

Алина Морозова

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