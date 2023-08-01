«Победа» будет с нами

В Удмуртию зашла федеральная торговая сеть «Победа», основанная в Ульяновской области. Первый магазин открылся в Сарапуле, к концу года планируется появление торговых точек в Ижевске и Глазове. Магазины работают в формате жесткого дискаунтера, за счет упрощенной выкладки товаров стоимость привычной продуктовой корзины становится ниже. Весной в Удмуртию также зашла сеть магазинов бюджетного сегмента «Чижик» от X5. Эксперты отмечают, что дискаунтер — изначальная суть ритейла, когда формат «очищен» от всего лишнего. По их мнению, на развитие такого формата магазинов влияет дифференциация доходов населения и изменение психологии потребления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Победа Фото: Победа

В Сарапуле начал работу первый магазин торговой сети «Победа». Это стало возможным благодаря открытию распределительного центра в Набережных Челнах, где в зону логистической доступности попали сразу несколько регионов, в том числе и Удмуртия, сообщили в пресс-службе сети. Компания планирует расширение сети, до конца 2023 года работу начнут еще несколько торговых точек в Ижевске и Глазове. В перспективе открытие магазина во всех населенных пунктах региона с численностью до пяти тыс. человек.

Первый магазин сети «Победа» открылся в феврале 2015 года в Ульяновске. На данный момент открыто уже более 500 точек в 29 регионах России. Формат сети — жесткий дискаунтер, который подразумевает минимальное оформление торгового зала и упрощенную паллетную выкладку товаров повседневного спроса в низком и среднем ценовых сегментах.

«В целом тенденции на рынке розничной торговли говорят о том, что дискаунтеры становятся все более востребованными у покупателей, забирая долю рынка у классических супермаркетов и "магазинов у дома"»,— прокомментировал генеральный директор сети Даниил Сикачин.

Весной в Удмуртию зашел еще один жесткий дискаунтер — торговая сеть «Чижик», которая входит в холдинг X5 Group. 12 апреля две точки открылись в Ижевске и по одной в Можге и Сарапуле. На сегодняшний день в Ижевске десять магазинов «Чижик». Помимо этого, в Удмуртии есть бюджетные магазины «Находка» и «Светофор». С 2020 года «Магнит» развивает сеть дискаунтеров «Моя цена», ассортимент которой состоит в основном из недорогих товаров и собственных торговых марок. Ранее в регионе в формате жестких дискаунтеров работали магазины «Грошэль» и «Лукошко» сети «Айкай», которая закрылась в 2014 году.

По мнению проректора по стратегическим коммуникациям и развитию ИжГТУ, профессора кафедры «Экономика и управление организацией» Раиля Галиахметова на развитие дискаунтеров, в первую очередь, влияет дифференция доходов населения.

«Если со средними зарплатами все неплохо, они растут, то есть довольно большая прослойка населения, которая с фиксированными и небольшими доходами. Это пенсионеры, учителя, госслужащие. Кроме того, изменилась психология потребителей. Независимо от дохода, у населения складывается определенная психология экономного отношения к собственным средствам. Даже люди со средним доходом позволяют себе покупать в дискаунтерах продукцию по более низким ценам. Это абсолютно нормально»,— прокомментировал господин Галиахметов.

Раиль Галиахметов отмечает, что в дискаунтерах, несмотря на низкие цены, качество продуктов, в целом, неплохое. Снизить цену получается, в том числе за счет того, что продукция закупается в Удмуртии или близлежащих регионах. «Сейчас многие потребности удовлетворяются за счет собственного производства. У нас и сырная продукция, и молочная, и кондитерская есть собственного производства. Это дешевле обходится, чем продукт, который раньше импортировался»,— сказал эксперт. Он добавил, что на низкие цены также влияет развитие конкуренции — чем больше будет торговых точек, тем сильнее они будут заинтересованы в снижении цены и привлечении покупателей. По мнению Раиля Галиахметова, эти магазины будут востребованы у населения.

Формат дискаунтеров — это, своего рода, изначальная суть ритейла: возможность приобрести товар по приемлемым ценам, говорит директор рекламного агентства «Алиди Продвижение» Татьяна Яухман. «По сути, этот формат очищен от всего наносного: аромамаркетинга, кафетерия, красивой витрины со специальным светом и прочего. Этот формат понятен покупателю, и у него не создается впечатление, что с него как с потребителя берут наценку за дополнительную красоту. Поэтому развитие дискаунтеров, прежде всего в регионах, будет продолжаться, так как этот формат предполагает некий покупательский опыт и соответствует ожиданиям населения, располагающего определенным уровнем дохода»,— рассказала госпожа Яухман.

Татьяна Колегова

Все важнейшие новости Ижевска и Удмуртии читайте в нашем Telegram-канале