«Чижик» прилетел в Удмуртию

В Удмуртию зашла торговая сеть «Чижик», которая входит в холдинг X5 Group. Магазины открылись в Ижевске, Можге и Сарапуле. Супермаркеты работают в формате жесткого дискаунтера, предлагая более низкую стоимость привычной продуктовой корзины за счет упрощенной выкладки товаров. Эксперты считают, что ситуация закономерная и в настоящий момент идет перераспределение: от крупных форматов к формату «у дома», от более дорогих к более дешевым. Также влияет и инфляция, в связи чем дорожают продукты и население начинает больше экономить. По мнению экспертов, тренд на экономию — долговременный.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В Удмуртии 12 апреля состоялось открытие четырех магазинов торговой сети «Чижик»: две точки в Ижевске, по одной в Можге и Сарапуле. Об этом сообщил министр промышленности и торговли республики Виктор Лашкарев в Telegram. Ранее в этих точках располагались супермаркеты «Пятерочка», также входящая в X5 Group. «Ценовая политика торговой сети предполагает значительно более низкую стоимость привычной продовольственной корзины, чем в среднем на потребительском рынке и поддержание более выгодной для покупателей цены на весь ассортимент»,— прокомментировал господин Лашкарев.

Сеть «Чижик» насчитывает 600 магазинов по всей стране и входит в холдинг X5 Group, которая также управляет сетями «Пятерочка» и «Перекресток». «Чижик» позиционирует себя как магазин бюджетного сегмента, «Пятерочка» — среднего, а «Перекресток» более высокого. Также до недавнего времени в торговую компанию входила сеть магазинов «Карусель», которая полностью прекратила свою деятельность в феврале 2023 года. В Ижевске последняя «Карусель» закрылась в 2020 году.

Собственники жесткого дискаунтера объясняют доступность цен минималистичным оформлением торгового зала и упрощенной выкладкой товаров. Вместе с тем, за последнее время в Ижевске закрылось не менее двух магазинов «Перекресток» — в ТЦ «Аврора Парк» и на Пушкинской, 157. «Ъ-Удмуртия» направил запрос в X5 Group с просьбой рассказать о причинах закрытия магазинов, однако ответ не поступил.

Кроме того, в Удмуртии есть магазины эконом-сегмента «Находка» и «Светофор». С 2020 года «Магнит» развивает сеть дискаунтеров «Моя цена», ассортимент которой состоит в основном из недорогих товаров и собственных торговых марок. Ранее на территории республики в формате жестких дискаунтеров работали магазины «Грошэль» и «Лукошко» сети «Айкай», которая закрылась в 2014 году.

Эксперты отмечают, что расширение сети жестких дискаунтеров происходит во многих регионах России, и этот тренд является довольно закономерным. Директор консалтингового агентства «Центр бизнес-аналитики» Михаил Алексеев рассказал, что подобную тенденцию он наблюдает уже не первый год.

«Мы в целом видим снижение и розничной, и оптовой торговли на 3% за год, это одна из самых падающих отраслей. И сейчас идет перераспределение. Во-первых, от крупных форматов к формату “у дома”. Во-вторых, от более дорогих к более дешевым. Идет более жесткое разграничение между “эконом” и “премиум”»,— прокомментировал господин Алексеев.

По мнению эксперта, подобный бюджетный формат будет востребованным у населения. Он добавил, что за год инфляция составила около 12%, в том числе дорожают продукты, и люди переходят к модели потребления, включающую экономию. «Основной посыл в том, что при том же качестве продуктов, не уменьшая продовольственную корзину, покупать их становится дешевле. Крупные сети реагируют на запрос рынка, что вполне закономерно. Ближайшие 5-7 лет будем наблюдать, как и в предыдущие кризисы, уход в “эконом”, в том числе в жесткие дискаунтеры»,— поделился Михаил Алексеев.

Магазины эконом-сегмента довольно популярны на рынке, эта ниша пользуется спросом, считает первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. «Цена всегда является важным компонентом при выборе товара. Понятно, что потребитель отдаст предпочтение туда, где цена будет более выгодной. Если мы говорим об успехе любого предприятия, то важна не только цена, важно и расположение, и ассортимент. В этом плане судьей будет покупатель, а время уже покажет, будет ли спрос»,— рассказал господин Сигал.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев рассказал, что в настоящее время открытие сетей жестких дискаунтеров — общероссийский тренд. Федеральные продуктовые ритейлеры пересматривают свои стратегии развития в связи с изменением потребительского поведения.

«Россияне на фоне кризиса больше стали экономить, ищут скидки и акции, сокращают потребности и затраты. Одновременно растет выручка других сетей, которые предлагают наиболее низкие цены (например, «Светофор»). Именно поэтому Х5 наращивает свое присутствие в регионах, открывая магазины с максимально низкими ценами и закрывая супермаркеты более высокого ценового сегмента»,— прокомментировал эксперт.

При этом господин Деев считает, что тренд на экономию и сокращение потребностей — долговременный. По его мнению, население перешло к кризисной модели потребления, когда на первый план в выборе потребителя выходит не бренд или разнообразие, а цена. «По разным исследованиям, такая тенденция пришла в Россию надолго. Поэтому стоит ожидать, что “Чижик” и другие дискаунтеры будут самыми посещаемыми магазинами в сегменте продуктов питания и товаров повседневного спроса»,— заключил Артем Деев.

Татьяна Колегова

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