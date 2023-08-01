Частные клиники подключили к телемедицине

Частные клиники теперь смогут проводить приемы онлайн. Правительство с 1 августа запустило в стране экспериментальный правовой режим, который позволяет негосударственным медучреждениям консультировать пациентов при помощи телемедицины. Первичный осмотр обязательно должен быть очным, но дальнейшее наблюдение может проводиться удаленно. При этом пауза между офлайн- и онлайн-встречей не должна превышать 30 дней. На дистанционном приеме врач может назначать и корректировать лечение, а также выписывать рецепты на лекарственные препараты. Участвовать в эксперименте будут 15 частных клиник, в том числе «РЖД-Медицина», «Европейский медицинский центр», «Медси» и «Доктор рядом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Горбачева, Коммерсантъ Фото: Елена Горбачева, Коммерсантъ

Что это меняет для пациентов? И какие от этого плюсы для самих учреждений? Директор по цифровой трансформации «Европейского медицинского центра» Егор Сафрыгин говорит, что подобный эксперимент позволит эффективно лечить людей практически из любой точки мира: «Сейчас мы можем провести полноценный дистанционный осмотр с помощью средств инструментальной диагностики. По факту пациент находится дома, доктор — у себя перед компьютером.

Пациент может открыть свой мини-чемоданчик, достать утвержденные Росздравнадзором приборы, и это будет считаться получением медицинской услуги. Ранее такие консультации считались информационными, сейчас это будет полноценный фактически удаленный прием. У нас есть клиенты, которые покупают это оборудование. Они использует его всей семьей, в том числе в путешествии.

Раньше телеконсультация была неким субъективным набором данных, которые описываются пациентом. Говоря об инструментальной диагностике, есть приборы, например, стетоскоп, отоскоп. Они все оцифрованные — данные передаются на монитор доктору. И он уже не только со слов пациента понимает, что происходит, но и может посмотреть, как работают системы органов, уши, нос, в каком состоянии кожные покровы».

В рамках эксперимента с онлайн-приемом в платных клиниках пациент имеет право обратиться в любое подразделение одного и того же медицинского учреждения, даже в другом городе и регионе. С учетом российских особенностей подобный режим будет одновременно удобен не только пациентам, но и тем, кто их лечит, говорит главный врач сети клиник «К+31» Борис Чурадзе:

«Были проведены очень интересные исследования, которые показали, что с момента выезда из дома до возвращения пациент 20% времени проводит непосредственно на приеме, 80% он теряет на дорогу, на ожидание.

При правильном использовании телемедицинских технологий существенным образом повысится доступность медпомощи.

Также, что особенно актуально для нашей страны, будет возможность получить профессиональное мнение врача по тому или иному случаю в удаленных регионах. Эти технологии позволяют круглосуточно мониторить состояние пациента. Зачастую таким образом можно сэкономить коечный фонд и снизить расходы на лечение, тем самым увеличить доступность для большего числа людей».

Платные клиники в рамках экспериментального правового режима не будут в онлайн-режиме помогать несовершеннолетним, а также пациентам с инфекционными заболеваниями. А среди требований к специалистам стаж работы по специальности не менее семи лет. Сам режим будет действовать три года. Впрочем, к нему уже сейчас возникает немало вопросов, говорит президент «Лиги защитников пациентов» Александр Саверский:

«Скорее всего, пациенту придется больше платить, поскольку все, что становится доступнее, удобнее, к чему чаще обращаешься, в результате оказывается дороже, ведь раз оно удобнее, ты чаще этим пользуешься. Но, наверное, если человек начинает больше общаться с врачом, он будет от этого более здоровым. Кстати, к видеоконференцсвязи сложные требования — картинка должна быть фактически телевизионной, но как это проверить, кто это будет контролировать, большой вопрос».

Россияне тем временем все больше тратят на платную медицину. Эти расходы в прошлом году, по данным Росстата, выросли на 8% по сравнению с 2021-м, почти до 1,2 трлн руб.

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Владимир Расулов