Под Новосибирском неизвестный пытался поджечь военкомат

В Бердске (Новосибирская область) неизвестный мужчина поджег дверь городского военкомата. Об этом рассказали в правоохранительных органах и подтвердили в самом военкомате, отметив, что в результате инцидента никто не пострадал.

В военкомате в момент происшествия находился сторож. На фотоснимках, опубликованных вTelegram-каналах, видно, что огнем повреждена входная дверь военкомата. По данным источников, по факту поджога возбуждено уголовное дело по ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение или уничтожение имущества).

Как писал «Ъ-Сибирь», в сентябре 2022 года силовики пресекли попытку поджога военкомата по Кировскому и Ленинскому районам Новосибирска. «В два окна были брошены бутылки с зажигательной смесью, вызвавшие возгорание площадью 0,5 кв. м с внешней стороны здания», — сообщил военком Новосибирской области Евгений Кудрявцев. По его словам, возгорание было оперативно ликвидировано, имущество и помещения учреждения не пострадали. Подозреваемый был задержан.

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Илья Николаев