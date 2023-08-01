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Коммерсантъ FM
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В России подешевели горбуша и нерка

Отпускные цены на горбушу в России начали снижаться на фоне рекордного за последние пять лет вылова. За две недели июля стоимость горбуши снизилась с пиковых уровней на 120 руб. (– 34%). Относительно показателей 2021 года цены стали ниже на 13%, следует из материалов Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ).

1 июня в России начался интенсивный вылов рыбы лососевых пород — лососевая путина. Рекомендованный вылов тихоокеанских лососей в 2023 году определен в объеме почти 512 тыс. т. По данным Росрыболовства на 25 июля, общий вылов тихоокеанских лососей составил более 246 тыс. т, что на 46% выше уровня аналогичного нечетного 2021 года.

В связи с особенностями жизненного цикла горбуши традиционно сравнивают четные и нечетные года.

Из отчета ВАРПЭ следует, что за первые пять недель путины отпускные цены на горбушу выросли в среднем с 270 до 350 руб. за килограмм, после чего приступили к снижению. По оценкам ВАРПЭ, снижение продолжается и сейчас. В настоящее время цены находятся на уровне ниже 230 руб. за килограмм.

В то же время, по данным на 25 июля, кета выросла в цене. Всего было добыто 10,4 тыс. т кеты, что меньше аналогичного показателя 2022 года на 11%. К началу путины цена на кету снизилась в среднем с 325 руб. за килограмм в начале июня до 305 руб. за килограмм в первой декаде июля.

Однако к 20 июля стоимость кеты выросла до 320 руб. за килограмм. Средняя цена в первый месяц путины в текущем году превышает показатель за аналогичный период прошлого года примерно на 10% и практически в два раза выше уровня 2019-го.

Объем вылова нерки на 25 июля текущего года составил 16 тыс. т (на 38% меньше, чем в 2022-м). Средняя цена на нерку за первые два месяца путины 2023 года составляет 482 руб. за килограмм, что является наименьшим значением за указанный период в последние пять лет.

Президент ВАРПЭ Герман Зверев объяснил такую ценовую динамику ростом предложения российской нерки на фоне снижения закупок со стороны Японии, которая выступает главным потребителем нерки в мире. Теперь Япония переориентировалась на американскую нерку.

В России икра и красная рыба подорожали сильнее, чем в других странах мира. По данным Росстата, икра выросла в цене на 14% за год — в среднем до 6,2 тыс. руб. за килограмм. За креветки и кальмары жители Дальнего Востока теперь платят на 30% больше.

Подробнее о том, как изменилась стоимость семги, нерки и креветок,— в материале «Ъ FM» «Икра обновила прайсы».

Милена Костерева

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