Икра обновила прайсы

В России икра и красная рыба подорожали сильнее, чем в других странах мира. Килограмм лососевых сейчас стоит около1 тыс. руб. В частности, дороже стали форель, семга, кета, кижуч и нерка, рассказали “Ъ FM” в Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка. По данным Росстата, икра выросла в цене на 14% за год — в среднем до 6,2 тыс. рублей за килограмм. Кроме того, больше стали стоить и другие морепродукты. Например, за креветки и кальмары жители Дальнего Востока теперь платят на 30% больше. Подробности — у Александра Мезенцева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Стоимость лосося увеличилась по нескольким причинам. Цена на импортную рыбу зависит от курса доллара. Второй фактор — в 2022 году в России был низкий улов. Поэтому цены на продукцию достигли исторического максимума. Но и это еще не все, говорит президент некоммерческого партнерства «Русский лосось» Геннадий Жарков:

«Фермерский выращенный атлантический лосось либо радужная форель. Все доставляется, как правило, в пределах европейской части России. Есть проблемы, связанные с посадочным материалом и кормами, которые всегда были импортными, и оборудованием.

Сейчас с заграничными поставками все непросто. Нужно находить какие-то другие решения. Но все это требует больших усилий и затрат. Дикий лосось — горбуша, кита, кижуч — доставляются с Дальнего Востока. Вести оттуда рыбу далеко и долго. Сложно обеспечить поставки именно свежей рыбы».

В столичных ресторанах подтвердили, что стоимость рыбы и икры существенно изменилась. Причем не только импортных, но и добытых внутри России, рассказал основатель ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов:

«Рестораны, которые торгуют норвежской, чилийской, фарерской семгой, поднимают цены, им некуда деваться. "Мясо & Рыба" использует только российскую рыбу, но мы не будем поднимать цены, потому что наша продукция закупается после путины одной большой партией. Поэтому на наших ценах эти колебания не сказываются. Они сказываются на магазине, на рынке».

Цены выросли не только на лосось, но и на морепродукты. Креветки, например, на Камчатке подорожали на 44% за год. В Приморском крае и на Сахалине — на треть. Сейчас в столичных магазинах красную икру предлагают за 7-8 тыс. руб. за килограмм. При этом средняя цена по стране составляет около 4-5 тыс. руб. Но ближайшее время стоимость красной икры и морепродуктов вряд ли будет расти, предполагает управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк:

«Объемы переработки в икорных цехах снизились. Из-за того, что не было достаточного количества сырья, цены пошли вверх. Сейчас ситуация немного изменилась, потому что и с чилийцами вопрос удалось уладить, и объемы поставок за последние полгода достаточно серьезно выросли. Плюс на Дальнем Востоке идет путина, что также влияет на снижение цен. Думаю, и на икру в том числе».

В 2024 году цены на лосось могут даже снизиться, говорит президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталий Корнев:

«Сейчас мы только входим в сезон, нерку отловили, сейчас начнем ловить горбушу. Старая рыба закончилась, а новой еще нет. Но в рынок мы заходим на довольно высоких ценах. А дальше стоимость рыбы будет определяться комбинацией покупательского спроса, который, естественно, сократился из-за высоких цен. Если объем вылова будет плюс-минус нормальным, то цены снизятся на 15-20%, если будет небольшим, на уровне прошлого года, плюс-минус такие же цены мы и увидим».

По данным Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка, ежегодно россияне потребляют около 150 тыс. т семги, форели и лосося. Примерно треть этого объема выращивают в Мурманской области, Карелии и Коми. Остальное приходилось импортировать. После того как основные зарубежные поставщики ушли с отечественного рынка, российский бизнес недосчитался около 50 тыс. т рыбы.

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Мария Широкова