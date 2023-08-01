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Коммерсантъ FM
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«Цифра брокер» принудительно конвертировала валюту в рубли у клиентов с остатком на счетах менее €100

Инвестиционная компания «Цифра брокер» конвертировала в рубли валюту у тех клиентов, на счетах которых на начало 31 июля было менее €100. Конвертации в рубли также подверглись остатки на счетах клиентов в валютах и драгметаллах, которые не торгуются на Московской бирже. Брокер утвердил соответствующее решение 13 июля. Конвертацию пресс-служба компании подтвердила «РБК Инвестициям».

Пресс-служба уточнила, что конвертация неторгуемых на Мосбирже остатков в валютах и драгметаллах осуществляется по курсу брокера с удержанием его комиссии за сделку на валютном рынке по действующему тарифу.

Компания также указала, что по новому договору обслуживания клиентов с брокерскими счетами и индивидуальными инвестиционными счетами (ИИС), который вступил в силу 28 июля, она может по собственному усмотрению вести перечень ценных бумаг, позиции по которым могут быть закрыты. При этом подчеркивается, что такие активы должны храниться в Цифра банке (ранее — «Фридом Финанс Европа»), и их стоимость должна быть не ниже $100.

С 3 июля «Цифра брокер» ввела ограничения на вывод средств клиентов в евро на счета в российских банках, а также в кредитных организациях нескольких стран. Единственным исключением стал Райффайзенбанк — вывод денег в евро на счета в этой финорганизации по-прежнему доступен для клиентов компании.

Эрдни Кагалтынов

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