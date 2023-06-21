«Цифра брокер» ограничит вывод средств клиентов в евро на счета в российских банках

Инвестиционная компания «Цифра брокер» сообщила, что с 3 июля введет ограничения на вывод средств клиентов в евро на счета в российских банках, а также в кредитных организациях нескольких стран. Единственным исключением станет Райффайзенбанк — вывод денег в евро на счета в этой финорганизации по-прежнему будет доступен для клиентов компании.

Как сообщили в «Цифра брокер», поручения клиентов на вывод денежных средств в евро будут автоматически отклоняться, если банк получателя находится в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Гибралтаре, Грузии, Иордании, Йемене, Казахстане, Киргизии, Конго, Марокко, Мозамбике, Молдавии, ОАЭ, на Каймановых островах, в Панаме, Сенегале, Таджикистане, Танзании, Туркмении, Узбекистане и на Филиппинах.

«Ограничение не распространяется на вывод денежных средств в евро на счета в АО "Райффайзенбанк", а также на выводы денежных средств в иных валютах»,— подчеркивают в компании.

Ранее сегодня Райффайзенбанк сообщил, что ограничит исходящие переводы в евро в российские и иностранные банки. Такое решение принято из-за ограничений банков-корреспондентов.

Александр Кислов