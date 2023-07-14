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Коммерсантъ FM
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«Цифра брокер» проведет принудительную конвертацию валюты 31 июля

Инвестиционная компания «Цифра брокер» 13 июля утвердила новый договор обслуживания клиентов с брокерскими счетами и индивидуальными инвестиционными счетами (ИИС), который вступит в силу 28 июля. В нем прописаны условия принудительной конвертации валюты, планируемой 31 июля. Брокер предупреждал об этом еще в апреле.

Согласно пресс-релизу (.pdf), если 31 июля на начало дня остаток на счете будет менее €100, то брокер сконвертирует их по биржевому курсу в рубли. Данные про его комиссию не указаны. Если у клиента будет остаток в валютах и драгметаллах, которые не торгуются на Московской бирже, то активы сконвертируют в рубли по курсу брокера с удержанием его комиссии за сделку на валютном рынке по действующему тарифу.

С 3 июля «Цифра брокер» ввела ограничения на вывод средств клиентов в евро на счета в российских банках, а также в кредитных организациях нескольких стран. Единственным исключением стал Райффайзенбанк — вывод денег в евро на счета в этой финорганизации по-прежнему доступен для клиентов компании.

Лаура Кеффер

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