Дело о хулиганстве завели на водителя, катавшего в Краснодаре обнаженную девушку на крыше BMW

На водителя, катавшего в Сочи и Краснодаре обнаженную девушку на крыше BMW, завели уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК РФ) из-за драки на Ейском шоссе в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

22-летнего водителя также привлекли к административной ответственности за сопротивление сотрудникам полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ), а 18-летнюю пассажирку, передвигавшуюся на крыше иномарки,— за мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ). Кроме того, пассажиров — 19-летнюю девушку и двоих молодых людей в возрасте 20 и 23 лет — привлекли к административной ответственности за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения.

Водитель уже получил штраф. Ранее сообщалось, что молодым людям сделал замечание мужчина. В ответ нарушители порядка попытались избить мужчину. Правоохранители организовали проверку.

Татьяна Ручкина

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