В Краснодаре оштрафовали водителя BMW, возившего на крыше авто обнаженную девушку

В Краснодаре оштрафовали водителя BMW, возившего обнаженную девушку на крыше авто в районе Восточного обхода. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным ведомства, за рулем иномарки оказался 22-летний житель Сочи. Мужчину оштрафовали за нарушение правил перевозки пассажиров.

Видео с кадрами произошедшего распространилось в социальных сетях. Всем участникам правонарушения, в том числе девушке, грозят административные штрафы в размере до 12 тыс. руб., а также аресты на срок до 15 суток.

Полиция устанавливает личность мужчины, который сделал замечание молодым людям, дрифтовавшим на Ейском шоссе в компании обнаженной девушки. В ответ на претензию молодые люди попытались избить мужчину. По факту произошедших беспорядков проводится проверка.

Анастасия Донскова

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