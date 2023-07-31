В Краснодаре проверят сведения о беспорядках с раздеванием и дракой на Восточном обходе

В Краснодаре начали проверку информации о группе молодых людей, устроивших беспорядки с раздеванием, дракой и опасной ездой на Восточном обходе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Основанием для начала проверки стали распространившиеся в соцсетях видеоролики, на кадрах которых молодая девушка сидит на крыше движущегося автомобиля в нижнем белье. Позднее пользователи опубликовали видео с группой молодых людей, устроивших обнаженные танцы на одной из примыкающих к трассе дорог.

Водитель одного из автомобилей стал совершать опасные маневры, очевидцами которых стали местные жители. В соцсетях сообщают, что нарушителям спокойствия сделали замечание, на что участники беспорядков отреагировали агрессивно и попытались устроить драку.

В полиции сообщили, что в настоящее время личности участников беспорядков устанавливаются.

Анастасия Донскова

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