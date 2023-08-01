Вернувшегося со спецоперации нацбола отправили в колонию за оскорбление судьи

Нацбол Рамазан Сулейманов, осужденный к принудительным работам за оскорбление нижегородского судьи Михаила Антонова, отправился в УФИЦ исправительной колонии №20 Нижегородской области. Об этом Рамазан Сулейманов сообщил в своем Telegram-канале.

Как рассказывал «Ъ», в 2020 году судья Михаил Антонов назначил пять суток ареста руководителю нижегородского отделения незарегистрированной партии «Другая Россия Э. В. Лимонова» Юрию Староверову за одиночные пикеты. Его соратники вывесили на заборе Нижегородского районного суда оскорбительный баннер, посвященный судье. Виновным в неуважении к суду в 2021 году признали Рамазана Сулейманова, категорически отрицавшего вину. Ему назначили год исправительных работ с удержанием 15% заработка.

Однако после начала боевых действий на Украине нацбол уехал в Донбасс и вступил в отряд «Барс-8». Решение суда он исполнять не стал. По его возвращении в Нижний Новгород осенью прошлого года суд по представлению ФСИН заменил ему наказание на 2 месяца 25 дней колонии-поселения. А в октябре Нижегородский областной суд по представлению прокуратуры отменил это решение. Тогда Рамазан Сулейманов заявил, что ему «проще отсидеть, чем работать на государство», и проигнорировал апелляционное решение. Поскольку на принудительные работы он так и не вышел, в мае 2023 года Сормовский райсуд постановил нацболу отбыть назначенный срок в изолированном участке, функционирующем как исправительное учреждение при ИК-20 ГУ ФСИН России по Нижегородской области в поселке Высокая Гора.

Рамазану Сулейманову предписали явиться туда самостоятельно 1 августа и указали маршрут на электричках, пешком и на автобусе. «Наконец-то!»— прокомментировал нацбол свою отправку в УФИЦ.

Роман Рыскаль, Нижний Новгород