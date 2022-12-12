Прокурор не дает нацболу посидеть

Нацбол Рамазан Сулейманов заявил, что ему «проще отсидеть, чем работать на государство» — так он встретил решение Нижегородского областного суда, который по представлению прокурора отменил ему наказание в виде трех месяцев колонии-поселения. В прошлом году активиста приговорили к исправительным работам за оскорбление судьи, однако господин Сулейманов уехал в зону спецоперации и не стал исполнять решение суда. По возращении ему назначили реальный срок, что вызвало скандал и прокурорское представление. Суд, выслушав несогласие Рамазана Сулейманова, назвал ситуацию «нелепейшей» и предложил ему как-то договориться с надзорным ведомством. Прокурор, в свою очередь, дал понять, что нацболу надо снова нарушить закон, если он хочет оказаться в колонии.

В прошлом году судья Михаил Антонов назначил пять суток ареста руководителю нижегородского отделения незарегистрированной партии «Другая Россия Э. В. Лимонова» Юрию Староверову за серию одиночных пикетов. После этого на заборе райсуда появился баннер со стихотворным оскорблением в адрес судьи. Следствие возбудило уголовное дело о неуважении к суду (ч. 2 ст. 297 УК РФ) и задержало нацбола Рамазана Сулейманова. В качестве доказательства его причастности к акции обвинение предоставило показания свидетелей и записи камер наружного наблюдения.

Защита настаивала, что установить личность по видео невозможно, а судебная экспертиза показала, что Рамазан Сулейманов не касался баннера.

Тем не менее в июле прошлого года его приговорили к одному году исправительных работ с удержанием 15% заработка.

После того как в феврале 2022 года на территории Украины началась специальная военная операция, Рамазан Сулейманов добровольно отправился в зону боевых действий, прервав тем самым выполнение исправительных работ. Господин Сулейманов вступил в отряд «Барс-8». Его сестра Земфира Сулейманова поехала в Донецк волонтером и погибла 15 августа: автомобиль, в котором она ехала, подорвался на мине. После этого Рамазан Сулейманов сосредоточился на сборе гуманитарной помощи, а осенью вернулся в Нижний Новгород и провел акцию в поддержку «украинского похода России».

Между тем инспекторы ФСИН обратились в суд с представлением о том, что нацбол нарушил приговор и уклонился от обязательных работ. Согласившись с позицией ведомства, суд заменил тому наказание, назначив 2 месяца и 25 дней заключения в колонии-поселении. Это решение Рамазан Сулейманов принял спокойно, призвав товарищей отказаться от акций в свою поддержку. Те, в свою очередь, посоветовали инспекторам, приставам и судье «заменить Рамазана на фронте или гуманитарной миссии в обстреливаемом Донецке».

В конце октября районная прокуратура внесла апелляционное представление, в котором потребовала отменить определение и направить дело на новое рассмотрение в ином составе суда. Из оглашенных в суде материалов следовало, что определение подлежит отмене в связи с «несоответствием выводов суда фактическим обстоятельствам». Кроме того, прокурор аннулировал одно из предупреждений ФСИН Рамазану Сулейманову об уклонении от исполнения приговора. Также при оценке обстоятельств дела были существенно нарушены нормы УПК, а представление службы исполнения наказаний противоречило материалам дела, указал прокурор.

Рамазан Сулейманов и его защитник возражали против удовлетворения требований прокуратуры. «Это бред. Я понимаю, что прогуливал работу,— заявил нацбол.— Наверное, логично: если я отсутствовал на рабочем месте, то сознательно не исполнил приговор суда. С более строгим наказанием я был согласен с самого начала, мне неясно, почему его отменяют». Адвокат Светлана Зыкова напомнила, что постановление суда ее подзащитный не обжаловал и оснований для его отмены нет. «Считаю, что постановление суда вынесено без нарушений, соответствует фактическим обстоятельствам дела и отмене не подлежит»,— добавила адвокат. Суд, однако, поддержал позицию прокуратуры и направил материалы на новое рассмотрение в Автозаводский райсуд.

Огласив решение, судья посоветовал Рамазану Сулейманову «как-нибудь разобраться с прокурором», поскольку стороны поставили суд «в нелепейшее положение».

«Предупреждение ФСИН отменено, а злостно уклонившимся от исполнения наказания лицо может быть признано только после предупреждения ФСИН. Поскольку его нет, ситуация абсурдная»,— сказал он. «Нарушения еще допускайте, раз хотите в колонию,— посетовал прокурор нацболу.— Для "злостности" их должно быть не менее двух, а у вас оно осталось одно, с учетом того что прокурор одно отменил».

Рамазан Сулейманов остался решением суда недоволен, заявив, что ему проще отсидеть, чем год работать на государство.

«Я могу только гадать, почему прокурор внес представление. Может, из-за того, что поднялась шумиха, ему кто-то позвонил и сказал, что несправедливость вершится. И он, не вникая в суть дела, бац, и все отменил! А мне сейчас с судимостью и исправительными работами никуда официально не трудоустроиться»,— пожаловался он «Ъ».

Роман Рыскаль, Нижний Новгород