FESCO и РЖД намерены увеличить пропускную способность ВМТП для контейнерных поездов на 40%

Транспортная группа FESCO и РЖД построят дополнительную железную дорогу между станцией Владивосток и Владивостокским морским торговым портом (ВМТП). Это увеличит пропускную способность ВМТП для контейнерных поездов на 40%, сообщает пресс-служба FESCO.

ВМТП — крупнейший российский контейнерный терминал, входит в группу FESCO. По словам коммерческого директора FESCO Елены Казариной, порт за первый квартал обработал на 15% больше грузов, чем в первом квартале 2022 года. По итогам текущего года ВМТП намерен показать контейнерооборот 840 тыс. TEU (TEU — эквивалент 20-футового контейнера) против 770 тыс. годом ранее.

В рамках проекта FESCO и РЖД также планируют провести реконструкцию путей приемоотправочного парка станции Владивосток, отмечается в пресс-релизе. Транспортная группа, ссылаясь на расчеты пропускной способности, сообщает, что реализация проекта позволит ВМТП обрабатывать до 10 пар контейнерных поездов в сутки при текущем показателе в 7 поездов. Общее количество обрабатываемых в порту поездов может увеличиться с 10 до 12–14 пар в сутки, утверждает пресс-служба.

По итогам реализации всей программы стратегии развития ВМТП FESCO планирует нарастить пропускную способность порта до 16 пар поездов ежедневно.

Эрдни Кагалтынов