Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

FESCO и РЖД намерены увеличить пропускную способность ВМТП для контейнерных поездов на 40%

Транспортная группа FESCO и РЖД построят дополнительную железную дорогу между станцией Владивосток и Владивостокским морским торговым портом (ВМТП). Это увеличит пропускную способность ВМТП для контейнерных поездов на 40%, сообщает пресс-служба FESCO.

ВМТП — крупнейший российский контейнерный терминал, входит в группу FESCO. По словам коммерческого директора FESCO Елены Казариной, порт за первый квартал обработал на 15% больше грузов, чем в первом квартале 2022 года. По итогам текущего года ВМТП намерен показать контейнерооборот 840 тыс. TEU (TEU — эквивалент 20-футового контейнера) против 770 тыс. годом ранее.

В рамках проекта FESCO и РЖД также планируют провести реконструкцию путей приемоотправочного парка станции Владивосток, отмечается в пресс-релизе. Транспортная группа, ссылаясь на расчеты пропускной способности, сообщает, что реализация проекта позволит ВМТП обрабатывать до 10 пар контейнерных поездов в сутки при текущем показателе в 7 поездов. Общее количество обрабатываемых в порту поездов может увеличиться с 10 до 12–14 пар в сутки, утверждает пресс-служба.

По итогам реализации всей программы стратегии развития ВМТП FESCO планирует нарастить пропускную способность порта до 16 пар поездов ежедневно.

Эрдни Кагалтынов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...