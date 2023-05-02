Редкий контейнер приплывет в Петербург

Наиболее пострадавшие от санкций порты Северо-Западного бассейна, крупнейшие по контейнерным мощностям в России (5 млн TEU), в этом году могут обработать менее 1 млн TEU, считают участники рынка. Тем не менее контейнерооборот постепенно восстанавливается с ростом судозаходов китайских, а также других азиатских, индийских и южноамериканских операторов. На Дальнем Востоке, напротив, происходит бурный рост контейнерооборота, и именно в этом регионе сосредоточено большинство проектов новых терминалов — более чем на 5 млн TEU при существующих мощностях в 2,4 млн TEU.

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При наибольшем объеме контейнерных мощностей среди российских бассейнов — 5 млн из 8,7 млн TEU — в Северо-Западном бассейне по итогам 2023 года ожидается менее 1 млн TEU контейнерооборота. Об этом сообщил на заседании экспертного клуба Евразийского союза участников железнодорожных грузовых перевозок (ЕСП) коммерческий директор «УК Глобал Портс» Игорь Пухов.

По терминалам Global Ports на Северо-Западе (3,1 млн TEU совокупной мощности), пояснил он, в первом квартале снижение составило около 80% — из-за высокой базы первого квартала 2022 года. По году компания рассчитывает обработать на Северо-Западе 150–170 тыс. TEU, что очень мало, пояснил господин Пухов, поскольку в 2021 году примерно 80 тыс. TEU терминалы обрабатывали в месяц.

«Сейчас мы видим восстановление,— рассказал господин Пухов.— Мы видим, что те объемы, которые не могли в прошлом году и не могут проехать через порты Дальнего Востока, вышли на Северо-Запад». Он отмечает, что появились регулярные контейнерные перевозки, расписание, «даже появилась конкуренция» между операторами. Причем операторы, говорит он, не только китайские компании: «В основном это Китай, но это также Индия, Южная Америка, различные порты Юго-Восточной Азии». Флот, отмечает господин Пухов, «нормальный для Петербурга», вместимостью от 1,7 тыс. до 4 тыс. TEU.

По мнению главы «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, даже с учетом дальности рейса морские перевозки контейнеров через Петербург до портов назначения могут быть конкурентоспособны, однако необходимо, чтобы операторы развивали флот для таких сервисов.

На Дальнем Востоке ситуация противоположная: фиксируется бурный рост. Елена Казарина, коммерческий директор входящего в FESCO Владивостокского морского торгового порта (ВМТП), сообщила, что ВМТП, крупнейший российский контейнерный терминал, за квартал обработал на 15% больше грузов, чем в первом квартале 2022 года, и планирует по итогам года показать контейнерооборот 840 тыс. TEU против 770 тыс. годом ранее.

На Дальнем Востоке сосредоточено и большинство планов по расширению контейнерных мощностей. Как пояснил начальник управления инвестиций и стратегического развития ФГУП «Росморпорт» Андрей Болдорев в контексте финансирования развития инфраструктуры за счет инвестиционного портового сбора, от дальневосточных портов заявки поступили от ВМТП — расширение на 1,7 млн TEU в совокупности, порта Суходол — на 3 млн TEU, Первомайский — на 460 тыс. TEU. Это более чем в два раза больше, чем имеющиеся мощности контейнерных терминалов на Дальнем Востоке, которые, по оценке Игоря Пухова, составляют 2,4 млн TEU.

В других бассейнах, добавляет Андрей Болдорев, речь идет о строительстве в рамках развития коридора Север—Юг терминала в порту Оля на Каспии на 1 млн TEU (см. “Ъ” от 19 апреля). Также у «Новорослесэкспорта» есть планы по расширению терминала дополнительно на 300 тыс. TEU, а «Русатом Карго» собирается в Мурманске построить транзитный терминал на Севморпути на 800 тыс. тонн, а второй частью этого проекта станет транзитный терминал в ВМТП.

На Дальнем Востоке не хватает мощностей морских терминалов, говорит Михаил Бурмистров, есть большие сложности с тыловыми терминалами, а также с высокими ценами перевозки автоконтейнеровозами — вывоз с морского терминала на тыловой во Владивостоке сопоставим по цене с перевозкой контейнера из Москвы в Петербург. Что касается ситуации с вывозом из портов железнодорожным транспортом, которая в прошлом году была очень сложной, на Дальнем Востоке она заметно улучшилась, чего не сказать о Новороссийске, где, по словам господина Бурмистрова, контейнеры сейчас лежат в порту по две-три недели.

«Росморпорт» вложит 5,5 млрд руб. средств инвестсбора в 2023 году Цена вопроса «Росморпорт» на этот год запланировал вложить порядка 5,5 млрд руб., полученных от введенного в 2020 году инвестиционного портового сбора, сообщил начальник управления инвестиций и стратегического развития «Росморпорта» Андрей Болдорев. По его словам, в среднем за год объем этого сбора составляет 4–5 млрд руб. За счет этих поступлений была профинансирована государственная инфраструктура терминалов «Ванинотрансуголь», «Суходол» во Владивостоке, «Ультрамар» в Усть-Луге, проведена реконструкция порта Певек. «В прошлом году финансировали проект "Новотранса" в порту Усть-Луга, планируем в этом году профинансировать реконструкцию причалов в Мурманском морском торговом порту, в порту Новороссийск, возможно, реконструкцию Волго-Каспийского канала, если будут внесены соответствующие изменения в правила применения инвестиционного портового сбора»,— рассказал он. Наталья Скорлыгина

Наталья Скорлыгина