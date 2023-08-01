Российские ракетки рассчитывают на Америку

В Вашингтоне начался Mubadala Citi DC Open — турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 500 с призовым фондом $780 тыс., первое в этом году состязание американской серии на харде, имеющей ключевое значение с точки зрения распределения мест в рейтинге по итогам сезона. Именно от ее результатов во многом будет зависеть, сумеют ли Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова финишировать в первой десятке второй год подряд, а полька Ига Швёнтек — снова закончить сезон на высшей строчке классификации WTА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Для попадания на итоговый турнир WTA Finals первая ракетка России Дарья Касаткина должна сыграть в американской серии на харде лучше, чем в прошлом году

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ Для попадания на итоговый турнир WTA Finals первая ракетка России Дарья Касаткина должна сыграть в американской серии на харде лучше, чем в прошлом году

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

В Вашингтоне началась американская серия WTA на харде, которая по сравнению с предыдущим сезоном претерпела существенные изменения. Количество турниров, проходящих до Открытого чемпионата США, сократилось c шести до четырех. После Mubadala Citi DC Open пройдут два состязания категории 1000 в Монреале (7–13 августа) и Цинциннати (14–20 августа), а следом — небольшой турнир категории 250 в Кливленде (20–26 августа). Зато по окончании US Open, финиширующего 10 сентября, состоится «пятисотка» в Сан-Диего, а затем, уже во второй половине сентября, «тысячник» в мексиканской Гвадалахаре, который год назад стоял в календаре на месяц позже.

Таким образом, в начале осени у теннисисток будет выбор. Они смогут остаться на американском континенте или сразу перебраться в Китай, Японию и Корею, где после трехлетнего коронавирусного перерыва пройдет полноценная, а не урезанная, как в прошлом году, азиатская серия.

Несмотря на существенные изменения в расписании, борьба за путевки на итоговый турнир WTA, который возвращается в китайский Шэньчжэнь, во второй половине лета обычно приближается к своей решающей стадии.

И на данный момент в число теннисисток, сохраняющих шансы попасть в Шэньчжэнь, по-прежнему входят россиянки Вероника Кудерметова и Дарья Касаткина, выступавшие на WTA Finals в прошлый раз.

Правда, для Кудерметовой за последние два месяца ситуация усложнилась. Она проиграла в первом круге Roland Garros, в целом неудачно провела травяную серию и в рейтинге, учитывающем очки, набранные в этом году, с 1858 баллами скатилась с 8-го места на 14-е (см. справку). Зато Касаткина немного улучшила свое положение, поднявшись за тот же отрезок с 20-й позиции на 16-ю. 1708 очков, которые она сейчас имеет, для начала августа — не очень большая сумма. Но, учитывая, что чешка Каролина Мухова, замыкающая первую восьмерку в WTA Race, имеет 2180 баллов, положение обеих россиянок отнюдь не выглядит безнадежным.

Кудерметова, правда, в Вашингтон не приехала. Зато Касаткина стартовала там с победы над бельгийкой Элизе Мертенс. Прошлым летом на харде Касаткина выиграла два титула — в Сан-Хосе и Гранби, что, несмотря на поражения в первых кругах в Торонто, Цинциннати и на US Open, позволило ей набрать в ходе американской серии 760 очков. Сейчас же перед Касаткиной стоит более серьезная задача. Поскольку проходной балл на итоговый турнир у женщин по опыту прошлых лет составляет примерно 3400 очков, для сохранения реальных шансов на выступление в Шэньчжэне ей в течение шести ближайших недель требуется добавить к своей общей сумме хотя бы 1000.

Тем временем в 1/8 финала Mubadala Citi DC Open россиянке предстоит тяжелейшая встреча с украинкой Элиной Свитолиной, которая в последнее время показывает отменный теннис и на той же стадии Roland Garros победила Касаткину в двух партиях.

Более того, победительница этой пары в четвертьфинале, скорее всего, выйдет на посеянную под первым номером Джессику Пегулу. Мотивация у американки наверняка на уровне. Ведь она еще не гарантировала себе путевку в Шэньчжэнь, что официально удалось белоруске Арине Соболенко и польке Иге Швёнтек, а де-факто — еще и Елене Рыбакиной из Казахстана.

Что же касается борьбы за титул первой ракетки мира по итогам года, которую ведут как раз эти три теннисистки, то она возобновится на следующей неделе в Монреале. Соболенко и Рыбакина после Wimbledon не выступали, а вот Швёнтек уже успела перейти на хард и уверенно выиграла в Варшаве титул на турнире категории 250. Следующая неделя будет для польки уже 70-й на первом месте в мировом рейтинге, однако по очкам, набранным в этом году, впереди с небольшим отрывом идет Соболенко. Не все потеряно и для Рыбакиной, которая умеет играть на харде очень здорово и тоже может победить на любом из ближайших турниров.

Евгений Федяков