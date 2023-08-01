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Коммерсантъ FM
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Reuters: поставки «Газпрома» в Европу в июле достигли максимума с начала года

В июле 2023 года поставки «Газпрома» в страны Европы увеличились на 29,6% в суточном исчислении относительно средних показателей июня. Таким образом, объем поставок достиг максимального в текущем году значения, следует из расчетов Reuters, основанных на среднесуточных показателях экспорта по маршруту через Украину и по «Турецкому потоку».

Среднесуточные поставки «Газпрома» в Европу за прошедший месяц выросли с 66,8 млн куб. м до 86,6 млн куб. м в сутки. Показатели экспорта в европейские страны находятся на максимуме с начала текущего года. Максимальный объем поставок прошлого года был зафиксирован в декабре. Тогда поставки достигли 81,9 млн куб. м в сутки.

Россия сократила поставки газа в Европу после начала военных действий на Украине, приостановив экспорт по газопроводам Ямал—Европа и «Северный поток», который впоследствии был подорван. Сейчас «Газпром» поставляет газ в Европу через пункт пропуска «Суджа» через Украину и «Турецкий поток».

В середине июля наблюдалось падение стоимости газа в Европе, в том числе в связи с увеличением поставок из Норвегии, заполнением подземных хранилищ и слабым спросом. По данным экспертов, спрос на газ для электроэнергетики начал расти после наступления жары в южной Европе.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Норвегия охладила газовый рынок».

Милена Костерева

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