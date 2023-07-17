Норвегия охладила газовый рынок

Цены на газ в Европе упали ниже $300 за 1 тыс. кубометров на фоне увеличения поставок из Норвегии, заполненных подземных хранилищ и слабого спроса. По прогнозам аналитиков, при сохранении слабого спроса в июле—августе спотовые цены могут снизиться до $200–220 за 1 тыс. кубометров. Впрочем, экстремальная жара, установившаяся в южной Европе, может в ближайшее время несколько увеличить спрос на газ для электроэнергетики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Frank Einar Vatne / NTB / AFP Фото: Frank Einar Vatne / NTB / AFP

Рост предложения после завершения ремонтных работ на норвежском газоперерабатывающем заводе в Нихамне привел к снижению цен на газ в Европе. По данным ICE Futures, августовский фьючерс на нидерландском хабе TTF подешевел по итогам дня на 1,7%, до €25,5 за 1 МВт•ч, или около $295 за 1 тыс. кубометров.

Норвегия сейчас является основным источником трубопроводных поставок газа в Европу (около 7 млрд кубометров в июне против примерно 2 млрд кубометров из РФ), поэтому любое изменение предложения норвежского газа приводит к волатильности цен. Общий объем экспорта из Норвегии, с учетом мощностей завода в Нихамне, сейчас составляет около 320 млн кубометров в сутки.

В целом за прошлую неделю из-за слабого спроса и стабильного пополнения запасов в ПХГ цены на газ снизились на 22%.

При этом серьезное влияние на цены оказывает экстремальная жара, установившаяся на юге Европы. По прогнозам Maxar Technologies Inc, на которые ссылается Bloomberg, на текущей неделе температура в Италии и на Балканах останется выше нормы, жара будет доходить до 40°С. Аналогичные уровни могут наблюдаться в Испании, Греции и Франции, что повысит спрос на электроэнергию, необходимую для кондиционирования.

Подземные хранилища газа между тем уже заполнены на 81,43%. При сохранении текущих темпов страны ЕС могут достигнуть целевого уровня запасов в 90% гораздо раньше сентября, что может привести к резкому снижению цен, поскольку поступающий газ больше негде будет запасать. Снижение цен на газ относительно уровня прошлого года пока не приводит к восстановлению промышленного потребления, хотя в некоторых секторах и появились признаки восстановления, следует из данных S&P Global Commodity Insight. Так, промышленный спрос в Северо-Западной Европе в июне упал на 16% по сравнению с прошлым годом и был на 25% ниже, чем в среднем в 2017–2021 годах.

Разрыв между ценой газа в Европе и Азии продолжает расти, но пока не настолько велик, чтобы стимулировать массовое перенаправление СПГ-грузов. Спотовый СПГ-индекс JKM на 17 июля составлял около $420 за 1 тыс. кубометров. По оценкам S&P Global Commodity Insight, чистая премия в цене газа в Азию в сравнении с Европой во втором полугодии будет составлять $5 на 1 тыс. кубометров ($0,145 за MMBtu) с учетом фрахта и доставки.

Сейчас цены на TTF в 5,5 раза ниже уровней прошлого года, но спрос на газ продолжает снижаться в большинстве стран ЕС, отмечает Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов.

Наибольшее падение наблюдается в Испании, где, по данным ENTSOG, за 1–15 июля потребление упало на 17% год к году, во Франции — на 16%, в Польше — на 13%. «В начале года у нас были ожидания, что снижение цен приведет к восстановлению спроса, однако пока что потребление остается подавленным»,— напоминает господин Кондратьев. Краткосрочно спрос, по его мнению, может вырасти из-за крайне жаркой погоды, установившейся на юге ЕС. Например, в Италии выработка газовых ТЭС на прошлой неделе оказалась на 14% выше уровня 2022 года, хотя в Испании и Франции она пока ниже уровней 2022 года. «На мой взгляд, ценовой шок 2021–2023 годов, ожидание дефицита предложения и ужесточения регулирования привели к тому, что потребители начали переключаться на альтернативные виды топлива,— замечает аналитик.— Я думаю, что в июле—августе мы можем увидеть снижение спотовых цен до $200–220 за 1 тыс. кубометров, если спрос останется слабым, а предложение СПГ — высоким».

Татьяна Дятел