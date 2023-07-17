Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Норвегия охладила газовый рынок

Скандинавский экспорт уронил европейские цены

Цены на газ в Европе упали ниже $300 за 1 тыс. кубометров на фоне увеличения поставок из Норвегии, заполненных подземных хранилищ и слабого спроса. По прогнозам аналитиков, при сохранении слабого спроса в июле—августе спотовые цены могут снизиться до $200–220 за 1 тыс. кубометров. Впрочем, экстремальная жара, установившаяся в южной Европе, может в ближайшее время несколько увеличить спрос на газ для электроэнергетики.

Фото: Frank Einar Vatne / NTB / AFP

Фото: Frank Einar Vatne / NTB / AFP

Рост предложения после завершения ремонтных работ на норвежском газоперерабатывающем заводе в Нихамне привел к снижению цен на газ в Европе. По данным ICE Futures, августовский фьючерс на нидерландском хабе TTF подешевел по итогам дня на 1,7%, до €25,5 за 1 МВт•ч, или около $295 за 1 тыс. кубометров.

Норвегия сейчас является основным источником трубопроводных поставок газа в Европу (около 7 млрд кубометров в июне против примерно 2 млрд кубометров из РФ), поэтому любое изменение предложения норвежского газа приводит к волатильности цен. Общий объем экспорта из Норвегии, с учетом мощностей завода в Нихамне, сейчас составляет около 320 млн кубометров в сутки.

В целом за прошлую неделю из-за слабого спроса и стабильного пополнения запасов в ПХГ цены на газ снизились на 22%.

При этом серьезное влияние на цены оказывает экстремальная жара, установившаяся на юге Европы. По прогнозам Maxar Technologies Inc, на которые ссылается Bloomberg, на текущей неделе температура в Италии и на Балканах останется выше нормы, жара будет доходить до 40°С. Аналогичные уровни могут наблюдаться в Испании, Греции и Франции, что повысит спрос на электроэнергию, необходимую для кондиционирования.

Европа и Китай нарастили импорт газа из США

Подземные хранилища газа между тем уже заполнены на 81,43%. При сохранении текущих темпов страны ЕС могут достигнуть целевого уровня запасов в 90% гораздо раньше сентября, что может привести к резкому снижению цен, поскольку поступающий газ больше негде будет запасать. Снижение цен на газ относительно уровня прошлого года пока не приводит к восстановлению промышленного потребления, хотя в некоторых секторах и появились признаки восстановления, следует из данных S&P Global Commodity Insight. Так, промышленный спрос в Северо-Западной Европе в июне упал на 16% по сравнению с прошлым годом и был на 25% ниже, чем в среднем в 2017–2021 годах.

Разрыв между ценой газа в Европе и Азии продолжает расти, но пока не настолько велик, чтобы стимулировать массовое перенаправление СПГ-грузов. Спотовый СПГ-индекс JKM на 17 июля составлял около $420 за 1 тыс. кубометров. По оценкам S&P Global Commodity Insight, чистая премия в цене газа в Азию в сравнении с Европой во втором полугодии будет составлять $5 на 1 тыс. кубометров ($0,145 за MMBtu) с учетом фрахта и доставки.

Сейчас цены на TTF в 5,5 раза ниже уровней прошлого года, но спрос на газ продолжает снижаться в большинстве стран ЕС, отмечает Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов.

Наибольшее падение наблюдается в Испании, где, по данным ENTSOG, за 1–15 июля потребление упало на 17% год к году, во Франции — на 16%, в Польше — на 13%. «В начале года у нас были ожидания, что снижение цен приведет к восстановлению спроса, однако пока что потребление остается подавленным»,— напоминает господин Кондратьев. Краткосрочно спрос, по его мнению, может вырасти из-за крайне жаркой погоды, установившейся на юге ЕС. Например, в Италии выработка газовых ТЭС на прошлой неделе оказалась на 14% выше уровня 2022 года, хотя в Испании и Франции она пока ниже уровней 2022 года. «На мой взгляд, ценовой шок 2021–2023 годов, ожидание дефицита предложения и ужесточения регулирования привели к тому, что потребители начали переключаться на альтернативные виды топлива,— замечает аналитик.— Я думаю, что в июле—августе мы можем увидеть снижение спотовых цен до $200–220 за 1 тыс. кубометров, если спрос останется слабым, а предложение СПГ — высоким».

Татьяна Дятел

  • Газета «Коммерсантъ» №128 от 18.07.2023, стр. 7

Темы:

Зарегистрируйтесь, чтобы дочитать статью

Присоединяйтесь к читателям «Ъ» — узнавайте больше, чем лежит на поверхности

Зачем регистрироваться?

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...