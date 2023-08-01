Маньяка поставили на контроль

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин потребовал от руководителя управления ведомства по Челябинской области доклад о ходе расследования уголовного дела в отношении жителя областного центра, подозреваемого в похищении девушки, которую он держал взаперти 14 лет, и в убийстве другой. В отношении челябинца, которого уже сравнивают со скопинским маньяком, возбуждено два уголовных дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бастрыкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Александр Бастрыкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Председатель СКР Александр Бастрыкин «поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», сообщила пресс-служба ведомства. Дело о похищении человека (п. «в» ч. 2 ст. 126 УК РФ) было возбуждено после того, как женщине, которую похитили в 2009 году, удалось сбежать из частного дома в челябинском поселке Смолино, 51-летний хозяин которого насильно держал ее там 14 лет, угрожая убийством.

По версии следствия, подозреваемый осенью 2009 года познакомился с девушкой, которой тогда было 19 лет, и под предлогом распития спиртного привез ее в свой частный дом, где удерживал до последнего времени.

В региональном управлении СКР сообщают, что «после обострения психического заболевания мужчина доставлен в лечебное учреждение», благодаря чему потерпевшая 30 июля смогла покинуть дом.

Региональное управление СКР предъявило подозреваемому обвинение в похищении, убийстве и изнасиловании. Кроме того, в похищении обвиняется его мать. «Следователем СКР в суд направлено ходатайство об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу»,— сообщили в следственном управлении.

Сейчас подозреваемый находится в психоневрологической больнице под надзором сотрудников правоохранительных органов. Идет сбор доказательств по делу. В расследовании помимо сотрудников СКР участвуют оперативники уголовного розыска ГУ МВД России.

Как писал «Ъ», по данным правоохранителей, похититель предположительно держал потерпевшую в отдельной комнате в доме, где он жил с матерью. Дверь в эту комнату он закрывал на навесной замок, на окнах были решетки.

Мужчина избивал и насиловал пленницу, угрожая ей убийством. В психиатрическое учреждение он попал после звонка матери, когда после длительного употребления алкоголя стал вести себя агрессивно и угрожать убийством уже ей.

Похититель не запер дверь на замок, когда его забирали медики.

В СКР сообщили, что в ходе расследования уголовного дела о похищении была установлена причастность подозреваемого к совершению убийства женщины в 2011 году. «После совершения преступления мужчина расчленил тело женщины и закопал останки в погребе дома. По данному факту следственными органами СУ СК России возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)»,— информируют в центральном аппарате Следственного комитета.

Как сообщал Telegram-канал Baza, сбежавшая из плена челябинка рассказала следователям, что похититель совершил убийство другой пленницы. По словам потерпевшей, однажды хозяин дома познакомил ее со своей «женой», но та позже сказала ей, что это ложь и ее тоже удерживают силой.

Ту женщину подозреваемый убил несколькими ударами ножом, после того как она попыталась позвать на помощь.

В СМИ и соцсетях уже сравнивают челябинского «смолинского» похитителя со скопинским маньяком Виктором Моховым, который в 2000 году похитил двух несовершеннолетних девушек 14 и 17 лет, держал их в подвале и насиловал в течение почти четырех лет. 30 августа 2005 года Скопинский городской суд Рязанской области приговорил его к 17 годам лишения свободы. Позже срок сократили на два месяца из-за изменений в законодательстве.

В марте 2021 года Виктор Мохов вышел на свободу, ему запретили в течение шести лет покидать без разрешения территорию района, посещать массовые мероприятия и обязали регулярно отмечаться в полиции. Сейчас он вновь находится под уголовным преследованием — мужчине вменяют укрывательство особо тяжкого преступления, по версии следствия, он не сообщил об убийстве, совершенном в его доме, и помог спрятать тело жертвы.

Артур Якушко, Челябинск