14 лет сексуального рабства

В Челябинской области Следственный комитет расследует уголовное дело о похищении человека в 2009 году. По версии следствия, житель поселка Смолино 14 лет удерживал в своем доме случайную знакомую, угрожая ей убийством. Пленница совершила побег, после того как похитителя по заявлению его матери, которая жила в этом же доме, госпитализировали в психоневрологическую больницу в связи с длительным употреблением алкоголя. Подозреваемый находится в лечебном учреждении под надзором сотрудников правоохранительных органов. В ходе расследования также выяснилась причастность мужчины к убийству.



Сотрудники СКР подозревают 51-летнего жителя поселка Смолино Советского района Челябинска в похищении человека, совершенном 14 лет назад. Возбуждено уголовное дело по соответствующему п. «в» ч. 2 ст. 126 УК РФ. Об этом официально сообщает региональное управление СКР.

По версии следствия, осенью 2009 года челябинец познакомился с девушкой и под предлогом распития спиртного привез ее в свой частный дом, где и удерживал до последнего времени. На момент похищения потерпевшей было 19 лет. «После обострения психического заболевания мужчина доставлен в лечебное учреждение, и женщина смогла покинуть домовладение, в котором ее удерживали»,— сообщают в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Сейчас подозреваемый находится в психоневрологической больнице под надзором сотрудников правоохранительных органов.

Следователи собирают доказательства по делу. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Челябинской области, в расследовании преступления участвуют наиболее опытные оперативники подразделения уголовного розыска полицейского главка. Ход следствия контролирует прокуратура Челябинской области.

По данным источника в правоохранительных органах, похититель держал пленницу в отдельной комнате в доме, где также жила его мать. Дверь комнаты закрывалась на навесной замок, на окнах были решетки. Мужчина периодически избивал и насиловал девушку, угрожая убийством.

Совершить побег челябинке удалось 30 июля этого года. Мать хозяина дома вызвала скорую психиатрическую помощь после того, как сын на фоне длительного употребления алкоголя начал вести себя агрессивно и угрожать ей убийством. Мужчину забрали медики, при этом он не запер замок на двери комнаты пленницы. Женщина сбежала, связалась с родной сестрой, которая обратилась в правоохранительные органы. Сбежавшая пленница находилась в розыске с 2018 года по заявлению родственницы.

По данным Telegram-канала Baza, подозреваемый похитил еще одну девушку и убил ее. В СКР это подтверждают. Освободившаяся челябинка рассказала следователям о том, что хозяин дома знакомил ее с «женой». Позже эта женщина призналась, что мужчина удерживает ее насильно.

Через некоторое время, когда «жена» пыталась позвать на помощь, похититель несколько раз ударил ее ножом, расчленил тело и закопал на участке.

Также сбежавшая пленница рассказала, что хозяин дома выпускал ее из комнаты только для работы по дому и помощи его матери. Совершить побег раньше она не пыталась, поскольку помнила об убийстве «жены», а похититель ходил за ней с ножом. Правоохранительные органы факт убийства официально не комментируют.

Юлия Гарипова