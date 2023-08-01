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Коммерсантъ FM
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Власти Грузии оценили потери от прекращения турпотока из России в $1 млрд

Если российские туристы не приедут в Грузию, экономика страны потеряет $1 млрд, заявил глава правящей партии «Грузинская мечта» (ГМ) Ираклий Кобахидзе, комментируя на специальном брифинге акцию оппозиции против визита в Батуми российского круизного лайнера Astoria Grande. При этом вся экономика страны, по его словам, составляет $30 млрд.

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

По словам лидера ГМ, в результате «провокации коллективного "Национального движения" Михаила Саакашвили» страна потеряла $350 тыс. «Это, конечно, не очень много, но и немало»,— заметил политик. По его утверждению, если бы «партия Саакашвили» могла нанести Грузии ущерб не $350 тыс., а $350 млн, «они бы это точно сделали».

Господин Кобахидзе назвал «непонятным» заявление посла США в Грузии Келли Дегнан, которая однозначно поддержала акцию оппозиции в Батуми. «Ни один посол не имеет права говорить от имени грузинского народа»,— подчеркнул Ираклий Кобахидзе. «Абсолютное большинство грузинского общества настроено по-другому, и когда ты (посол.— "Ъ") выступаешь с такими заявлениями о потере Грузией миллиарда долларов, это непонятно»,— заявил Кобахидзе.

По утверждению главы правящей партии, «150 националов, устроивших провокацию в батумском порту, не выражают мнения грузинского народа».

Вчера, 31 июля, оппозиция страны устроила протесты из-за второго за несколько дней прибытия в Батуми круизного лайнера Astoria Grande. Полиция арестовала 23 активиста, после чего оппоненты властей пригрозили продолжить протесты и пообещали заставить правящую партию «Грузинская мечта» ввести визовый режим для граждан России.

Подробнее об этом читайте в публикации «Ъ» «Круиз по акции».

Георгий Двали, Тбилиси

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