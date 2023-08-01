«Новые люди» внесли в Госдуму проект об отсрочке от призыва для отцов детей до трех лет

Вице-спикер Государственной думы от партии «Новые люди» Владислав Даванков и заместитель руководителя этой фракции Сардана Авксентьева внесли в Госдуму законопроект, расширяющий отсрочку от призыва. Разработанный ими документ предлагает ввести отсрочку для отцов детей до трех лет или несовершеннолетних детей с инвалидностью, сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владислав Даванков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Владислав Даванков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Законопроект предлагает внести в поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе». Согласно действующему законодательству, отсрочка предоставляется мужчинам, которые воспитывают ребенка без матери, имеют двух и более детей или ребенка-инвалида в возрасте до трех лет.

В конце июля Совет федерации одобрил повышение предельного возраста призыва на военную службу до 30 лет. Кроме того, сенаторы, в частности, одобрили десятикратное увеличение штрафа за неявку в военкомат по повестке и запрет на выезд за границу после ее появления.

Подробнее — в публикации «Ъ» «За словом в запас не полезли».

Эрдни Кагалтынов