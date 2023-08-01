Суд в Петербурге оштрафовал рэпера Oxxxymiron на 40 тыс. рублей

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга назначил рэп-исполнителю Мирону Федорову, выступающему под псевдонимом Oxxxymiron, штраф в размере 40 тыс. руб. за публикацию во «ВКонтакте» без пометки о его статусе иностранного агента. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: oxxxymironofficial / youtube.com Фото: oxxxymironofficial / youtube.com

Суд привлек господина Федорова к ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.19.34 КоАП РФ.

В своем новогоднем обращении к подписчикам в соцсети «ВКонтакте», опубликованном 31 декабря 2022 года в 20:42, господин Федоров не указал, что «представленная информация произведена и (или) распространена иностранным агентом Федоровым Мироном Яновичем либо касается его деятельности».

По мнению судьи, эти действия привели к нарушению прав и свобод людей на получение полной и достоверной информации.

В июне Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск городской прокуратуры о признании песни «Ойда» исполнителя Oxxxymiron запрещенной к распространению. До этого за исполнение этой песни, в которой усмотрели призывы к сепаратизму, суд оштрафовали Мирона Федорова на 70 тыс. руб.

Дмитрий Крашенинников, Санкт-Петербург