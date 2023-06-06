Петербургский суд признал трек Oxxxymiron «Ойда» запрещенным к распространению

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск городской прокуратуры о признании песни «Ойда» исполнителя Oxxxymiron (Мирон Федоров, признан в РФ иностранным агентом) запрещенной к распространению на территории РФ. Теперь платформы VK, «Яндекс», «Яндекс Музыка», «Звук» (сервис «Сбера»), которые выступали в деле в качестве ответчиков, обязаны удалить трек со своих ресурсов. Передает корреспондент «Ъ» из зала суда.

На процессе прокурор заявил, что в тексте песни содержатся призывы к действиям, в результате которых может произойти нарушение территориальной целостности Российской Федерации, что подтверждается актом комплексного психолого-лингвистического исследования, проведенного ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет». Речь идет об Ингрии, которая «будет свободной». По мнению прокуратуры, музыкант «указывает на необходимость пересборки дома, то есть страны».

Представители административных ответчиков на заседание не явились. После изготовления судебного решения оно подлежит направлению для исполнения в Роскомнадзор.

Ранее Октябрьский районный суд уже рассматривал дело против артиста из-за трека «Ойда». Тогда содержащуюся в ней строчку «Ингрия будет свободной» посчитали призывом к отделению Петербурга от России и оштрафовали Мирона Федорова (Oxxxymiron) на 70 тыс. руб. за призыв к сепаратизму.

Екатерина Рязанова, Санкт-Петербург